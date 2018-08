США сообщили о заморозке счетов Дерипаски и Вексельберга на Кипре 2 21.08.2018, 16:12

1,458

Олег Дерипаска

Фото: РИА «Новости»

Российские олигархи минувшей весной попали в американский санкционный список.

Администрация США поставила в приоритет работу с юрисдикциями, через которые проходят большие объемы российских финансовых потоков, включая Великобританию, Кипр и Латвию, говорится в докладе Минфина США о противодействии незаконным финансовым потокам, связанным с Россией (Report on illicit finance relating to the Russian Federation). РБК ознакомился с несекретной версией доклада, опубликованной американским Минфином.

В частности, на Кипре, который остается юрисдикцией, вызывающей беспокойства с точки зрения отмывания российских денег, были заморожены банковские счета российских миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, говорится в документе. Это произошло после 6 апреля 2018 года, когда Минфин США внес Дерипаску, Вексельберга и их компании в санкционный список.

У Дерипаски есть кипрское гражданство, а Вексельберг через структуры «Реновы» владеет почти 10% банка Bank of Cyprus.

Минфин США признал, что с начала 2017 года американские регуляторы оказывают серьезное давление на власти Кипра, чтобы урегулировать проблему «значительных объемов подозрительных российских средств и инвестиций», проходящих через кипрский банковский сектор. Кроме того, Минфин США подтвердил, что в мае 2018 года власти Кипра издали циркуляр, предписывающий местным банкам устранить «определенные риски незаконных финансовых потоков со стороны компаний-пустышек».

В докладе Минфина США отмечается, что санкции против Дерипаски и Вексельберга нанесли им существенный финансовый урон. В частности, состояние Вексельберга сократилось почти на $3 млрд, с оценочных $16,4 млрд по состоянию на 5 апреля до $13,5 млрд на 26 июля 2018 года, отмечает ведомство. В результате санкций группа «Ренова» Вексельберга была вынуждена сократить свои доли в швейцарском концерне Sulzer и итальянской Octo Telematics, отмечает Минфин. Кроме того, американская инвесткомпания Columbus Nova, «которая управляет активами Вексельберга и называла «Ренову» своим крупнейшим клиентом», была вынуждена существенно ограничить свои операции, говорится в докладе.

В апреле 2018 года Reuters со ссылкой на два источника писал, что в результате американских санкций заморожены активы группы «Ренова» на сумму $1,5–2 млрд. Затем Forbes сообщал о блокировке $1 млрд на личных счетах Вексельберга в швейцарских банках.