Замглавврача Минской областной детской больницы вынесли приговор 21.08.2018, 16:23

У Аркадия Потапова будет конфисковано имущество.

Суд Минского района вынес обвинительный приговор в отношении замглавврача Минской областной детской больницы, пишет tut.by. Аркадий Потапов будет отбывать наказание в колонии усиленного режима. Во время процесса обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. По версии следствия, с 2015 по 2018 год он получил взятки в размере 46 тысяч рублей и, как признался в суде, все потратил «на семью».

Аркадия Потапова признали виновным по ч. ч. 1, 2 ст. 430 УК «Получение взятки повторно».

— Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет. Местом отбывания наказания в виде лишения свободы определена исправительная колония в условиях усиленного режима, — сообщает сайт Верховного суда.

Напомним, еще в первый день процесса Аркадий Потапов полностью признал вину и не стал отрицать, что получал взятки от подрядчиков. Правда, точные суммы обвиняемый назвать не смог.

— Сколько дали, тому и рады, — признавался он во время допроса в суде.

Деньги Потапову передавали прямо на работе, он открытым текстом говорил подрядчикам: если они хотят делать ремонт в больнице, должны ему заплатить. В основном взятки Аркадий Потапов получал в белорусских рублях, но однажды ему передавали евро — «была такая необходимость» — и бутылку виски Grant’s.

— Как вы думаете, своими действиями вы нанесли ущерб больнице и государству? Или это ваши отношения с взяткодателем? — обращался к подзащитному адвокат Яковлев.

— Ущерба больнице я не причинил, это наши отношения с людьми, — отвечал Потапов.

По словам обвиняемого, все деньги он потратил «на семью».

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.