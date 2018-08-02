За взятки судят замглавврача Минской областной детской больницы 2 2.08.2018, 16:53

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Аркадия Потапова обвиняют в получении 46 тысяч рублей.

В Минске начался суд над заместителем главврача Минской областной детской больницы: Аркадия Потапова обвиняют в получении взяток на 46 тысяч рублей. Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и возместил ущерб в 2 тысячи рублей. Деньги обвиняемый потратил «на семью» и отдых, пишет tut.by.

В Минской детской областной больнице Аркадий Потапов проработал почти 10 лет, занимал должность заместителя главного врача по технике. В декабре 2017 года мужчину задержали с поличным при получении взятки.

Сегодня в суде Минского района Аркадий Потапов отворачивается от камер и просит его не снимать. Кроме журналистов в зале присутствуют только две женщины, одна из них — жена обвиняемого.

Потапову 49 лет, воспитывает троих детей, у него техническое образование. В самом начале процесса его защитник Яковлев просит приобщить к делу квитанцию о возмещении денег, «полученных преступным путем». Сумма — 2 тысячи рублей. Также просит приобщить характеристику из Ляховичского райагросервиса, где раньше работал Потапов, и благодарственные письма за воспитание детей.

— В трудовой книжке указано, что Аркадий Аркадьевич занимал много должностей, однако ранее не судим, — отмечает защитник.

По версии обвинения, с 2015 по 2018 год Аркадий Потапов получил взятки в размере 46 тысяч рублей, суммы подрядчикам он называл сам, открыто говорил: чтобы работать дальше в больнице, делать ремонт, придется заплатить. Как правило, взятки Потапов получал прямо на работе.

— Полностью признаю вину и раскаиваюсь, — говорит обвиняемый замглавврача.

Во время допроса Потапов на уточняющие вопросы часто отвечает: «Не помню, но отрицать не буду. Что там написано (в обвинении. — Прим. ред.), то соответствует».

— Одно время у нас в больнице сказали, что все ремонты должны быть выполнены хозяйственным способом, то есть нашими сотрудниками. Это было распоряжение губернатора, и мы стали набирать штат, — рассказывает в суде Минского района Аркадий Потапов. — Приходили люди, мы заключали с ними трудовые договоры на месяц.

— Вы получали деньги от Гуриновича (бригадир, который давал взятки. — Прим. TUT.BY)? — спрашивает прокурор у обвиняемого.

— Я уже не помню, но и не отрицаю то, что указано в обвинении, — отвечает Потапов.

С первым взяткодателем, бригадиром, замглавврача познакомился весной 2015 года, Потапов сам принял решение о его приеме на работу.

— Какая зарплата у него была? — уточняет судья Виктор Шевцов.

— Около 10 миллионов.

Бригадир Гуринович привел своих людей, они ремонтировали основной лечебный корпус и кардиологическое отделение больницы. По словам обвиняемого, претензии к качеству работы строителей были всегда: то плитку не так положат, то кто-то не выйдет на работу.

— Так кто был инициатором передачи денег? — интересуется гособвинитель.

— В основном это сотрудники, — отвечает Потапов.

В обвинении же указано, что замглавврача попросил бригадира дать ему денег, потому что Потапов с семьей собирался на отдых. Взяткодатель передал 1100 рублей. Куда семья ездила отдыхать, Аркадий Потапов в суде не вспомнил.

— Так кто определил сумму? — спрашивает судья.

— Сколько дали, тому и рады, — отвечает из клетки обвиняемый.

— На что потратили деньги?

— На семью, — говорит Аркадий Потапов.

Во время процесса он не смог объяснить, откуда бригадиры брали деньги на взятки: доставали из собственного кармана или все строители сбрасывались на взятку заместителю главврача.

— Если зарплата была 1000 рублей, то как второй бригадир передавал по 2−4 тысячи рублей?

— Он завладел карточками людей, я это знал, — отвечает Потапов.

— Так факт получения денег был связан с тем, чтобы вы никому не говорили (о карточках. — Прим. TUT.BY)? — задает вопрос судья Виктор Шевцов.

— Ну наверное.

В основном взятки Аркадий Потапов получал в белорусских рублях, но однажды ему передавали евро — «была такая необходимость» — и бутылку виски Grant’s.

— Как вы думаете, своими действиями вы нанесли ущерб больнице и государству? Или это ваши отношения с взяткодателем? — обратился к подзащитному адвокат Яковлев.

— Ущерба больнице я не причинил, это наши отношения с людьми, — отвечает Потапов.

— Тратили ли вы полученные деньги в интересах больницы?

— Конечно тратил. Иногда поджимали сроки, нужно было покупать стройматериалы. Приходилось выкручиваться, с нас требовали сроки, а мы не успевали, — рассказывает в суде Аркадий Потапов.

Наручники на замглавврача надели в конце декабря 2017-го при получении очередной взятки в 1 тысячу рублей.

— Мне позвонил ИП (очередной взяткодатель. — Прим. TUT.BY) и предложил встретиться. У нас в больнице проходили елки, и все ИП передавали подарки. Я согласился. Он передал тысячу рублей и подарки детям, меня сразу задержали, — вспоминает Потапов.

В тот же день обвиняемый написал явку с повинной, его отпустили, а уже в январе арестовали.

— Виноват, больше такое не повторится, я совершил ошибку, — говорит Аркадий Потапов.

Замглавврача грозит от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.