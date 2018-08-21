закрыть
21 августа 2018, вторник, 23:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Лига чемпионов: БАТЭ в Борисове принимает ПСВ

2
  • 21.08.2018, 21:17
  • 1,554

Главные тренеры назвали стартовые составы.

Главные тренеры БАТЭ и ПСВ Алексей Бага и Марк ван Боммел назвали составы на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПСВ, передает pressball.by.

БАТЭ: Щербицкий — Риос, Милунович, Филипенко, Филипович — Бага, Яблонский, Драгун — Иванич, Туоминен, Стасевич (к).

Запасные: Чичкан, Березкин, Глеб, Скавыш, Волков, Володько, Мукам.

ПСВ: Зут — Думфриз, Швааб, Фирхефер, Тасенде — Росарио, Хендрикс, Перейро — Лосано, Л.де Йонг (к), Берхвейн.

Запасные: Роом, Изима-Мирен, Мален, Риго, Садилек, Тезе, Мауро Жуниор.

Поединок пройдет на "Борисов-Арене" и начнется в 22.00.


популярное за неделю

Мнение

Главная разница между Россией и Украиной
Главная разница между Россией и Украиной Аркадий Бабченко
Ничего важного
Ничего важного Ирина Халип
Скажи мне, кто твой друг…
Скажи мне, кто твой друг… Борис Вишневский
И верно, и скверно
И верно, и скверно Константин Скуратович