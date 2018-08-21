Лига чемпионов: БАТЭ в Борисове принимает ПСВ 2 21.08.2018, 21:17

1,554

Главные тренеры назвали стартовые составы.

Главные тренеры БАТЭ и ПСВ Алексей Бага и Марк ван Боммел назвали составы на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПСВ, передает pressball.by.

БАТЭ: Щербицкий — Риос, Милунович, Филипенко, Филипович — Бага, Яблонский, Драгун — Иванич, Туоминен, Стасевич (к).

Запасные: Чичкан, Березкин, Глеб, Скавыш, Волков, Володько, Мукам.

ПСВ: Зут — Думфриз, Швааб, Фирхефер, Тасенде — Росарио, Хендрикс, Перейро — Лосано, Л.де Йонг (к), Берхвейн.

Запасные: Роом, Изима-Мирен, Мален, Риго, Садилек, Тезе, Мауро Жуниор.

Поединок пройдет на "Борисов-Арене" и начнется в 22.00.