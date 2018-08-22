В Аргентине сожгли 400 кг кокаина, найденного в посольстве РФ 22.08.2018, 10:13

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Партию кокаина сожгли в крематории.

В Аргентине уничтожили партию кокаина, которая была обнаружена в здании посольства России в Буэнос-Айресе в феврале.

Наркотики были сожжены в крематории, сообщает издание El Territorio.

За сожжением наблюдали министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич и посол России Дмитрий Феоктистов.

Министр Буллрич назвала это дело "очень сложной операцией с высоким уровнем взаимодействия".

Напомним, 22 февраля стало известно об обнаружении в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе 12 сумок с 389 килограммами кокаина.

О найденных наркотиках рассказал правоохранителям российский посол Виктор Коронелли еще в декабре 2016 года. Чемоданы с кокаином обозначили как дипломатическую почту.

После проверки полицейские подтвердили, что посольство использовали для отправки наркотиков. После этого в Буэнос-Айресе кокаин заменили на муку и установили в вещество GPS-датчики. Сумки прибыли в Россию, где правоохранители отследили, кому предназначалась крупная партия наркотиков. В Аргентине и России прошли задержания в рамках этого дела.

Российский МИД через своего официального представителя Марию Захарову сообщил, что контрабандой занимались "технические работники посольства", у которых не было дипломатического статуса.

Согласно версии следствия, кокаин в посольстве оставил его бывший завхоз Али Абянов. Он был задержан в Москве с еще несколькими фигурантами дела. Сам Абянов настаивает, что чемоданы с наркотиками привез в посольство бизнесмен Андрей Ковальчук, называвший себя сотрудником службы безопасности диппредставительства России в Германии.