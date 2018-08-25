Странно, нелепо, внезапно 1 Ольга Романова

25.08.2018, 15:17

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Ольга Романова

Примерно так и закончится режим Путина.

Разговаривала вчера с прекрасным иностранным корреспондентом про дела наши скорбные. И тут сажают, и тут бьют и пытают, здесь преследуют, а эти обвиняют, а еще один мудак ядерную бомбу на Киев сбросить призывает.

И он такой - традиционный вопрос: и вот, типа, такое на сто лет теперь, никогда не кончится, Путин навсегда?

Да нет, говорю, кончится, конечно. Просто мы не знаем, как. Но как-то очень нелепо.

Вчера вечером говорили, а сегодня с утра - рррррраз! - рекордная партия наркотиков с логотипами "Единой России" задержана в Бельгии.

Ну вот так это всё примерно и закончится. Как-то так. Странно, нелепо, внезапно.

Ломка, будет ломка. Вот только насчет бомбы опасаюсь.

Ольга Романова, «Фейсбук»