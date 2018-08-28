Правосудие по заказу 2 Михаил Пастухов

28.08.2018, 16:10

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Михаил Пастухов

Оно работает по принципу: чего изволите и что прикажете?

27 августа порядка 20 человек собрались утром в суде Московского района г.Минска. Там должны были судить тех, кто выразил открытый протест против приговора по делу Федынича и Комлика у входа в Дом правосудия.

Нас там ждали: работники ОМОНа, милиционеры-охранники, люди в пиджачках с рациями в руках и молодая женщина, которая вела список журналистов. На стендах информация о предстоящих судебных процессах по административным делам отсутствовала. Работники суда ничего пояснить не могли. Все были в ожидании арестантов из Окрестина. Но их не везли.

На 11 часов было назначено дело в отношении борисовского активиста Алеся Абрамовича, которого задержали тогда же вместе с десятком других протестантов, но освободили в связи с инвалидностью. Мы все двинулись с ним к кабинету 135, где предполагался процесс. К нашему удивлению, судья разъяснила, что у нее нет материалов на А.Абрамовича. После этого раздосадованный «правонарушитель» пошел на прием к председателю суда Московского района г.Минска Т.Н.Фальковской. Но его не посчитали нужным принять. Тогда он написал жалобу на организацию работы суда, мотивировав это тем, что его не хотят судить.

Никто нам ничего не говорил, хотя «охранники» постоянно поглядывали на нас. Мы понимали, что представители власти, в том числе работники суда, нас «водят за нос», скрывая истинную ситуацию. В таком неведении мы прождали до 13 часов.

Только во второй половине дня стало известно, что «арестованных» судили в других судах. Например, Майю Наумову и Леонида Кулакова – в суде Первомайского района г.Минска (штраф – 40 базовых величин или 980 рублей). Николая Статкевича удостоили чести осудить в суде Ленинского района г.Минска. Ему почему-то «выписали» максимальные 50 базовых величин (1100 рублей).

Оштрафованы также Ольга Николайчик, Владимир Невмержицкий, Максим Винярский, Андрей Хренков, Алесь Абрамович (Борисов), Павел Мрочко (Брест), Александр Чмыхов (Бобруйск), Тамара Зайцева (Калинковичи).

У меня как у юриста возникает ряд вопросов:

Кто позволил судам произвольно относиться к норме о месте рассмотрения дел об административных правонарушениях (ст.3.31 Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях)?

Почему проявляется такое неуважительное отношение к гражданам, которые пришли на открытый судебный процесс?

Почему в суде без всяких последствий сорвали назначенный процесс по делу Алеся Абрамовича?

Кто и как компенсирует страдания тех активистов, которых задержали в пятницу, «мариновали» выходные дни на Окрестина, а потом полдня возили в автозаке в поисках «свободного суда»?

И вообще, что это за суд, который закрывается от граждан, не желает сообщать им значимую информацию и, откровенно говоря, обманывает их?

На указанные вопросы читатели могут ответить сами. Я только отмечу, что мы, к сожалению, имеем дело с правосудием «по заказу», которое работает по принципу: чего изволите и что прикажете?

Михаил Пастухов, экс-судья Конституционного суда, специально для Charter97.org