В Минске начались суды за акцию солидарности с профсоюзом РЭП 27.08.2018, 9:34

Фото: ПЦ "Вясна"

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» призвала к поддержке задержанных активистов.

В суде Московского района Минска в понедельник 27 августа с 9.30 утра начинается рассмотрение административных дел задержанных 24 августа участников акции протеста возле Дома правосудия. Их обвиняют в «участии в несанкционированном массовом мероприятии». Активисты таким образом протестовали против вынесения обвинительного приговора Геннадию Федыничу и Игорю Комлику, а также в поддержку независимого профсоюза РЭП, сообщает сайт ПЦ Весна.

Из 11 задержанных в пятницу и доставленных в РУВД Московского района позже был освобожден только один протестующий. Это Алесь Абрамович из Борисова, который имеет инвалидность. Остальных, а это 10 человек до суда доставили в ИВС на Окрестино.

Известно, что в отношении Майи Наумовой дополнительно к протоколу по ст. 23.34 КоАП составлен еще и протокол по 17.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Наумовой в РУВД стало плохо и она требовала скорую помощь. Сотрудник милиции, которая опрашивала активистку и составляла протокол правонарушения, отказалась вызывать скорую, а когда Майя продолжала настаивать - получила вторую статью. Позже скорую вызвали, но в госпитализации ей отказали.

На членов РЭП Тамару Зайцеву из Калинкович и Павла Мрочку из Бреста составлены протоколы по ч.1 ст 23.34 КоАП (первое правонарушение в течение года), на остальных по ч. 3 ст 23.34 КоАП.

Напомним, после оглашения приговора по делу лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлик у здания Дома правосудия, где проходил процесс, общественные активисты провели пикет в поддержку независимого профсоюза. Они развернули бело-красно-белые флаги, флаг профсоюза РЭП и "Европейской Беларуси".

Примерно через 10 минут к ним подъехал красный автобус с омоновцами, которые задержали активных пикетчиков. По данным ПЦ «Вясна», 24 августа после суда по "делу профсоюзов" было задержано 11 человек:

Алесь Абрамович (Борисов);

Ольга Николайчик;

Леонид Кулаков;

Майя Наумова;

Владимир Невмержицкий;

Павел Мрочко (Брест);

Александр Чмыхов (Бобруйск);

Максим Винярский;

Николай Статкевич;

Тамара Зайцева (Калинковичи);

Андрей Хренков.

Все они были доставлены в РУВД Московского района Минска, а затем в изолятор временного содержания, где провели выходные в ожидании суда.

Гражданская кампания «Европейская Беларусь», Белорусский Национальный Конгресс и профсоюз РЭП призвали к солидарности с задержанными.