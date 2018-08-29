10 важных вопросов, на которые у науки нет ответов 10 29.08.2018, 18:36

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Ученые пока не могут ответить на многие из существующих вопросов.

Сегодня, в эпоху стремительного развития технологий, над какой бы задачей мы ни задумались, нам кажется, что наука уже знает решение. Однако это не всегда так: ученые не только пока не могут ответить на многие из существующих вопросов, но и в ходе исследований постоянно получают новые данные, которые опровергают предыдущие теории и гипотезы.

AdMe.ru решил поделиться с вами последними исследованиями, проведенными учеными в попытке найти доказательства ряда предположений.

1. Реальность реальна?

Человечество с самого начала своего существования пытается постичь истинную природу вещей, которые нас окружают. Учитывая, что технологии и наука в наш век бурно развиваются, этот вопрос обрел более конкретное воплощение: может ли наша реальность быть всего лишь компьютерной симуляцией? Гипотез на эту тему масса, и известный астрофизик Нил Деграсс Тайсон решил устроить между учеными дебаты по данному вопросу, запись которых можно посмотреть тут.

На данный момент есть аргументы за и против утверждения, что реальность — это симуляция. Ник Бостром предложил 3 версии существования человечества (как доказательство симуляции): цивилизации вымирают, не достигнув постчеловеческой стадии, на которой они могут превзойти биологические возможности человека с помощью технических изобретений и строить искусственные модели сознания

цивилизации, которые достигают того уровня, на котором они могут моделировать искусственную реальность по своему желанию, по какой-то причине в этом не заинтересованы

если предыдущие пункты неверны, то нет почти никаких сомнений, что мы живем в компьютерной симуляции

Однако философ Риккардо Манзотти предоставил свои контраргументы этой гипотезе:

симуляция — это всегда объекты материального мира, существующие в реальности

симуляция, неотличимая от реальности, перестает быть симуляцией

любая симуляция нуждается в наблюдателе. Симуляция неотделима от сознания, которое ее воспринимает

Этот вопрос все равно остается открытым, и вы сами для себя решаете — считать реальность симуляцией или нет.

2. Откуда берется сознание?

Каждый из нас хоть раз задумывался: почему я — это я? Как я понимаю это? В психологии это именуется самосознанием. Так что такое сознание — наш мозг, его часть или что-то иное? Нейробиолог Кристоф Кох и его группа исследователей считают, что совершили прорыв в понимании этого вопроса. Они пришли к выводу, что сознание может порождать клауструм — специальное вещество головного мозга. Результаты исследования изложены в журнале Nature. Однако многие ученые пока не согласны с выводами Коха и говорить о том, что источник сознания найден, пока рано.

Многие ученые полагают, что сознание — это совокупность функций мозга и психики человека. Определенная связь нейронных путей позволяет человеку воспринимать окружающий мир и оценивать его. А характер человека, который формируется в зависимости от воспитания и факторов окружающей среды (финансовые возможности, эмоциональный фон в семье и пр.), делает восприятие мира уникальным для каждого. Но пока что подтвержденной гипотезы о том, что же такое сознание, нет. Равно как и понимания того, какие участки мозга отвечают за его формирование и работу.

3. Что нас ждет после смерти?

Любой из нас рано или поздно задается вопросом: а что меня ждет после смерти? Недавно нейробиологи сделали открытие, которое дает шанс ответить на извечный вопрос с позиции науки. Они получили интересные результаты во время экспериментов над умирающими: ученые зафиксировали в головном мозге каждого из испытуемых сильнейшую электрическую активность после остановки сердца и прекращения поступления кислорода в мозг. Этому, конечно, есть объяснение: от недостатка кислорода нейроны теряют способность удерживать электрический потенциал и разряжаются, лавинообразно испуская электрические импульсы.

Однако, возможно, именно эти результаты и заявление профессора Стюарта Хамероффа (Dr. Stuart Hameroff) из отделения анестезиологии и психологии Аризонского университета могут дать нам возможность ответить на этот вопрос в ближайшем будущем. Суть его заявления состоит в том, что сознание человека не исчезает без следа после его смерти. Оно буквально всасывается в ткань Вселенной — якобы механизм для реализации этого процесса встроен в нашу нервную систему.

4. Существует ли Бог?

Многие считают, что этот вопрос - вопрос веры. Но что по этому поводу думают ученые? Британский ученый Мартин Джон Рис официально заявил, что последние научные открытия подтолкнули его к размышлениям о том, что от атеистического мировоззрения необходимо отказаться. Рис объясняет свою позицию таким образом: Бог все-таки существует - только таким образом можно объяснить появление первой системы репродуцирования.

На сегодняшний день наука, несмотря на многочисленные открытия, так и не могла разгадать особенности молекул в ДНК – этот сложный механизм хранит в себе настолько большой объем информации, что просто не мог возникнуть из ниоткуда. А с позиции теории эволюции и иерархии интеллекта живых существ после нас должна быть следующая ступень интеллекта - творца, бога, архитектора, великого программиста, - чтобы продумать и запустить свой проект - нашу Вселенную.

5. Существуют ли привидения?

Многим из нас нравятся мистические истории — они дают заряд адреналина и вносят в нашу жизнь толику необъяснимого. Но реальны ли призраки? Ученые пока не нашли никаких доказательств, что привидения существуют. И все мистические истории и события объясняют разными психосоматическими и нейробиологическими механизмами — наше сознание порой обманывает нас в том, что мы видим и чувствуем.

6. Можем ли мы проснуться через 200 лет в будущем?

Вероятно, каждый из нас задумывался о смерти и о том, как ее избежать или хотя бы отсрочить. Реалии таковы, что мы вряд ли доживем до тех времен, когда это будет осуществимо на практике. А нет ли способа «перемотать» время лет этак на 50–200, скажем, войдя в состояние анабиоза или, как сейчас говорят, ввести себя в криогенный сон, а там уже и «сыворотка бессмертия» появится?

Увы, нет. Ученые пока не нашли способ замораживать человеческое тело так, чтобы вся жидкость, которая находится в наших клетках, не разрывала их после заморозки. С этим, конечно же, пытаются разобраться и решить эту проблему, но пока что единственное решение, которое возможно, — это генетическая модификация нашего тела, которая включает в себя особенности физиологии рептилий и земноводных — они могут впадать в состояние анабиоза (за счет природной заморозки тела) без вреда для организма. Если этого достигнет генная инженерия, то наши тела действительно можно будет замораживать.

7. Когда и как сформировалась Луна?

Новая гипотеза формирования Луны состоит в том, что спутник Земли образовался внутри синестии — облака газа и расплавленной породы. Эту гипотезу предложили ученые Калифорнийского и Гарвардского университетов, основываясь на результатах теоретического моделирования. Существование синестии как новой разновидности планетарных тел в 2017 году предположили американские физик Саймон Лок и Сара Стюарт.

«В новой работе объясняются особенности Луны, которые трудно решить с помощью современных идей. Луна химически почти такая же, как Земля, но с некоторыми отличиями. Это первая модель, которая может соответствовать образцу композиции Луны», — сказала Сара Стюарт, профессор планетарных наук в UC Davis. Как предполагают ученые, планеты в виде синестии могут существовать несколько сотен лет, после чего начинают переходить в сферическую форму, однако внутри нее возможно образование и других небесных тел.

8. Как зародилась жизнь на Земле?

До сих пор ученые спорят о том, как именно зародилась жизнь на Земле, потому что 3 основные теории на эту тему никак не получается увязать в одну. Но Армен Мулкиджанян предложил альтернативу: а что, если жизнь зародилась в воде, но не в океане, а на суше, в вулканическом пруду? Мулкиджанян обратил внимание на химический состав клеток, в частности на то, какие вещества они принимают, а какие отторгают. Выяснилось, что клетки любого организма содержат много фосфата калия и других металлов, за исключением натрия.

Это сразу вычеркивает океан из списка потенциальных «колыбелей жизни»: в живых клетках намного больше фосфата калия и намного меньше натрия, чем содержится в океане. На эту роль больше подходят геотермальные источники вблизи вулканов, например в вулканически активных областях вроде Йеллоустона. В этих прудах содержится та же смесь металлов, что и в клетках.

Дебаты, похоже, прекратятся еще не скоро, и к общему мнению ученые придут не сразу. Решение будет принято на основе опытов с химическими реакциями и протоклетками. Это означает, что впервые в истории мы стоим на пороге наиболее полного объяснения того, как зародилась жизнь на Земле.

9. Возможно ли перенаселение Земли?

Вопрос о том, действительно ли нам угрожает перенаселение, часто мелькает в новостных лентах. Но насколько такая информация сопоставима с реальными показателями? Многие расчеты ученых показывают, что к 2050 году население Земли может вырасти до 13 млрд человек. Однако сейчас все население нашей планеты занимает лишь около 5 % ее поверхности. Если собрать всех людей в Австралии, то на каждого человека придется примерно 1 000 кв. м. Согласно расчетам румынского физика Виорела Бадеску, предельная численность населения Земли может составлять примерно 1,3 квадриллиона человек.

Казалось бы, весьма утешительные новости, но уже сейчас мир волнует другой вопрос: надолго ли нам всем хватит ресурсов? Согласно расчетам, уже с августа 2018 года мы начинаем использовать ресурсы «в кредит»: многие природные ресурсы мы успели истощить до того, как они восстановятся. Тут мнения ученых расходятся: либо время использования ресурсов будет с каждым годом уменьшаться, что грозит нам голодом и войнами за ресурсы, либо мы должны научиться находить и использовать ресурсы в ранее неиспользуемых для этих целей местах планеты. Причем делать это стоит уже сегодня, иначе будущее, которое нас ждет, окажется совсем не светлым.

10. Что будет делать человеческое тело без мозга?

Есть такая болезнь — анэнцефалия, когда ребенок рождается без головного мозга. Это отклонение очень редкое, а еще реже плод с такой аномалией развивается нормально в утробе до рождения. Единственным ребенком, который дожил до 2 лет без головного мозга, была девочка Бэби Кей. Но как тогда она жила без мозга?

Помимо головного у нас есть еще спинной и продолговатый мозг. Как раз они и отвечают за основные жизненно важные функции нашего тела: дыхание, кровообращение, рефлексы. Именно за счет этого тело и продолжает функционировать в пределах нормы. Но при полном отсутствии головного мозга исчезает понятие личности человека как такового — человек не способен размышлять, оценивать, анализировать.

Бонус: что говорит о вашем мозге эта иллюзия?

Эффект движения связан с тем, что наш мозг далеко не всегда правильно расшифровывает и передает сигналы, поступающие от глаз. Также мозг часто нас обманывает: заставляет думать, что мы видим то, что мы хотим или привыкли видеть, а не то, что есть на самом деле. Такой обман может быть вызван эффектом восприятия в зависимости от того, как вы воспринимаете информацию визуально. Когда мы смотрим на фрагмент картинки и когда пытаемся увидеть ее целиком, мозг по-разному передает поступающую информацию, что и вызывает несоответствие восприятия части и целого. Люди с травмами мозга или некоторыми отклонениями могут либо не видеть движение картинки, либо воспринимать эту иллюзию по-другому.

Как видно, наука не стоит на месте и постоянно пытается найти ответы на, казалось бы, философские вопросы. А как вы думаете, реальность — это компьютерная симуляция? Делитесь своими впечатлениями и гипотезами в комментариях.