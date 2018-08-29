Украина выдвинула фильм режиссера белорусского происхождения на «Оскар» 29.08.2018, 20:16

Сергей Лозница

Фильм «Донбасс» будет претендентам на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».

Претендентом от Украины на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм» в этом году будет «Донбасс» Сергея Лозницы, сообщает LB.

Мировая премьера «Донбасса» состоялась в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, где Лозница был отмечен призом за режиссуру.

Сергей Лозница — украинский режиссёр документального и игрового кино белорусского происхождения. Родился в 1964 году в Барановичах, сейчас живёт в Германии.