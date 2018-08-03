Помпео: КНДР не выполняет обязательства по денуклеаризации 3.08.2018, 16:10

Госсекретарь США раскритиковал позицию Пхеньяна.

Продолжение работы над программой вооружений в Северной Корее противоречит обязательствам по денуклеризации, которые взял на себя лидер страны Ким Чен Ын. Об этом журналистам заявил госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Сингапур 3 августа, сообщило агентство Reuters, пишет "Гордон".

Он отметил, что невыполнение КНДР обязательств по отказу от ядерного оружия нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Помпео добавил, что "есть все пути для достижения конечного результата, который мы ищем".

12 июня в Сингапуре прошла встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам состоявшегося в этот же день американско-северокорейского саммита было подписано соглашение: Вашингтон пообещал предоставить КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.