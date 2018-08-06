Дизель или бензин: «вечная тема» белорусских автомобилистов 22 6.08.2018, 9:40

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Так что лучше выбрать в условиях Беларуси?

Однажды во время обеда два журналиста Onliner.by поспорили, что лучше: бензиновый или дизельный автомобиль? Чудом удалось избежать драки. При этом оба были за бензин! Просто аргументы «за» и «против» дизельных машин у оппонентов были разными. Одного беспокоила экология, другого — большой крутящий момент на низких оборотах. В конце беседы они, как обычно, сказали: «Жаль, что не записывали спор на видео». Спустя пару дней диалог повторили, но в более сдержанных тонах и перед объективом камеры. Что из этого получилось, смотрите в нашем очередном видеоподкасте.

1:26. «Дизельные автомобили практически отсутствуют в доступных сегментах. Навскидку можно вспомнить только Renault Duster с 1,5-литровым мотором. Получается, сегодня почти невозможно купить доступную дизельную машину в салоне. И там цены между дизельным и бензиновым вариантом одной и той же модели не такие значительные. Дизельный Volkswagen Passat 1991 года не будет намного дороже бензинового».

2:41. «Если человек катается преимущественно по маршруту дом — работа — дом, то смысла в дизельной машине не так уж много. Если же ежегодные пробеги крутятся вокруг цифры 50 тысяч километров, то здесь другой разговор. Поэтому большой популярностью дизельные автомобили пользуются у таксистов и заядлых автопутешественников».

4:49. «Зимой многие владельцы дизельных машин в Беларуси жалуются на то, что при температуре минус 20 они не могут завестись утром. И списывают это, как правило, на плохое качество топлива. Но если бы проблема была в топливе, то стали бы поголовно все дизельные автомобили. Такого не происходит».

5:52. «Есть летнее дизтопливо, зимнее (не путать с арктическим!), межсезонное и арктическое, которое многие знают под торговой маркой „Арктика“. И у всех этих сортов топлива разная предельная температура фильтруемости. У обычного зимнего дизеля это минус 20 градусов».

8:00. «Обычно в октябре-ноябре на заправках происходит замена летнего дизтоплива на зимнее. В это время важно выездить все оставшееся в баке летнее топливо и заправиться желательно „Арктикой“. А потом уже спокойно заправляться зимним дизтопливом. При этом важно еще качественно обслужить автомобиль».

9:24. «Владельцам дизельных машин однозначно живется хуже, чем владельцам бензиновых. Тем, кто хочет просто заливать топливо в машину, раз в 10 тысяч менять масло и больше ни о чем не думать, лучше присмотреть бензиновую модель».

13:10. «Если бы я купил себе дизельный автомобиль и не обслуживал его, меня бы еще беспокоил фактор экологии. Я хочу, чтобы люди относились к другим с уважением. А дизельные моторы — это что-то вредное. То, что портит тебе еще и карму!»

14:00. «Дизельный Volkswagen Passat в свое время стал популярным у нас в том числе из-за того, что у многих людей был выход на „халявное“ топливо. Кроме того, раньше дизельное топливо стоило дешевле бензинового. Многие даже думали, что выгода от владения дизельным автомобилем кроется как раз в ценовой разнице. Хотя главное преимущество моторов на тяжелом топливе — это, конечно, низкий расход. Ну и не забывайте о высоком крутящем моменте на низких оборотах».

17:54. «Современные дизельные моторы на премиальных машинах — это очень крутые агрегаты. Возьмем, например, BMW X5 M50d. Автомобиль едет очень быстро, имеет низкий расход топлива и даже обладает шикарным звуком выхлопной системы. Но бензиновый BMW X5 M все равно круче».

20:03. «Ну вот почему раньше дизельные автомобили были очень популярными в Беларуси и многие везли их из Европы? Да они просто были очень практичными. Но практичными они были лишь тогда. Позже дизельные топливные системы стали сложнее и требовательнее к обслуживанию. И некоторые люди, пригнавшие, например, дизельные Volkswagen Passat B6 из Европы, были неприятно удивлены стоимостью ремонтов этих машин».

22:37. «По официальным данным, в Беларуси 70% топлива, которое продается на заправках, — дизельное. И лишь 30% — бензин. Здесь, конечно, не стоит забывать о коммерческой технике, которая имеет гораздо бóльшие пробеги и ездит преимущественно на дизельном топливе. Но среди этой коммерческой техники — автобусы, небольшие фургоны, которые развозят товары по магазинам. И все это, безусловно, сильно ухудшает экологическую ситуацию в городах».

25:28. «В западноевропейских городах люди стараются сместить время передвижения коммерческой техники по городу на ночь. Чтобы „вредные“ грузовики не стояли в пробках в час пик».

28:17. «Мы просто пока не задумываемся об экологии. Для нас это пока далекая тема, потому что у нас не закрыты куда более важные вопросы — некоторым людям не за что еды купить. Какая здесь экология?»

30:10. «Дизтопливо само по себе опасно тем, что в нем есть частицы размером менее пяти микрон. И им легко проникнуть в наш организм. Если у машины нет системы фильтрации, которая способна задержать эти вредные элементы, то такая машина очень опасна для человека. Поэтому я за современные дизельные автомобили. Но против старых дизелей».

32:57. «Дизельные малолитражки в Европе уходят в историю. Они стоят примерно на 1000 евро дороже аналогичных бензиновых машин и уже не имеют никакого смысла в глазах покупателя. В общем, европейцы постепенно отказываются от дизельных автомобилей. Audi убрала дизельную А1. Porsche перестала делать дизельные модели. Skoda похоронила дизельные Fabia и Rapid. Эту тенденцию уже не остановить».

38:05. «Выбирая между дизельным и бензиновым автомобилем, белорусы в последнюю очередь думают об экологии. И мы, как журналисты, можем лишь говорить об этом и поднимать подобные вопросы».