«Cтал пешкой в чужой игре»: новые детали о торговле оружием в Барановичах 11 7.08.2018, 8:37

6,012

Дмитрий Кульжик

фото со страницы ВК

В деле главного подозреваемого всплыли неожиданные факты.

В 8-й радиотехнической бригаде (противовоздушные войска), вероятно, один из служащих выносил оружие на продажу. Вместе с ним подозревают еще двоих – прапорщика и милиционера из Барановичского райотдела внутренних дел. Belsat.eu узнал имя главного подозреваемого и то, что незадолго до ареста ему угрожали неизвестные.

Накануне «Наша Нива» со ссылкой на анонимные источники сообщила, что 24-летний прапорщик Дмитрий К., который служил в роте материально-технического обеспечения в должности заведующего складом, с прошлой осени вынес из в/ч 29969 сорок единиц оружия – автоматы, пистолеты Макарова, гранаты, патроны. Подозреваемый якобы просто клал автомат в рюкзак и проходил через КПП. Его никто не проверял, хотя склад находится на территории 61-й авиабазы, важного объекта белорусской армии.

«Дима стал пешкой в чужой грязной игре»

Корреспондент belsat.eu узнала, что главного подозреваемого зовут Дмитрий Кульжик (1994 г.р), он родом из Кобрина. Как сообщили родственники Кульжика, он был задержан в конце июня, однако мама об этом узнала только через пять дней, когда в ее кобринскую квартиру пришли с обыском силовики. Парню инкриминируют преступление по ч. 3 ст. 294 УК ( «Хищение оружия группой лиц с целью сбыта»).

Дмитрий Кульжик, фото со страницы ВК

«Приехали, сунули какое-то удостоверение. Тогда мне стало плохо, прединфарктное состояние, вызвали «скорую», – говорит мать.

Женщина утверждает: во время обыска ни у нее, ни в служебной квартире сына в военном городке в Барановичах ничего не нашли. Близкие Дмитрия уверены, что он не виноват.

«Если бы он действительно торговал оружием, то имел бы деньги. А так я, работая на двух работах, помогала ему выплачивать кредиты. Дима даже продал свой ноутбук. Уже после задержания я пришла в ту квартиру и не увидела ни одной новой вещи», – продолжает мать военнослужащего.

«Мы в шоке. По моему мнению, Дима просто стал пешкой в чужой грязной игре, ответственность лежит на высоких чинах. Ну как обычный прапорщик мог вынести оружие из части и тем более его незаметно продавать?!», – возмущается тетя Кульжика.

Родственники: Ему поступали угрозы

В последнее время семья Кульжика заметила его странное поведение. Приезжая домой, он часто был в нервном состоянии, а когда ему звонили – всегда выходил в другую комнату.

«Весной Дима приехал к дяде в гости. Было видно, что он нервничает, ждет чего-то… Вдруг позвонили. Дима, как обычно, вышел, а я решила послушать разговор. От него прозвучала следующая фраза: «Лучше так, чем у меня граната под ногами случайно разорвется». Таким образом мы поняли, что ему поступали угрозы», – говорит тетя.

Сейчас Кульжик находится в Барановичском СИЗО. После задержания его сначала доставали в военную комендатуру. Через несколько дней мама пришла туда на свидание с сыном.

«Он сказал:« Мама, лучше я буду здесь, но жив». Ему пригрозили, чтобы молчал, понимаете?»

По информации от близких Кульжика, по делу задержаны более 3 человек, причем часть из них – в Минске.

«В торговле замешаны люди из КГБ. Это мне в комендатуре рассказала женщина, чей муж также проходит по этому делу», – объясняет мать.

Дмитрий Кульжик, фото со страницы ВК

Адвокат сказал ей, что суда следует ожидать не ранее, чем через 3-4 месяца. Имя защитника есть у редакции belsat.eu, но не разглашается в целях безопасности. Пока неизвестно, где именно состоится суд: в Барановичах или в Минске. Наш источник говорит, что подозреваемый сотрудничает со следствием. По сведениям «Нашей Нивы», он дал показания еще на одного прапорщика 8-й бригады и на высокопоставленного сотрудника Барановичского РОВД.

«Сам по себе Кульжик до такого бы не додумался»

Belsat.eu связался с бывшими сослуживцами Дмитрия Кульжика. Солдат Р., который недавно проходил срочную службу в 8-й бригаде и знал его лично, высказывает предположение:

«Сам по себе Кульжик до такого бы не додумался. Скорее всего, его на это подбил кто-то из роты материально-технического обеспечения. Сам он – человек среднего ума. Отношения у него ни с кем особо не складывались».

Р. считает, что те, кто стоит за продажей оружия, не понесли ответственности.

Интересный факт: в ноябре 2015 года газета Минобороны «Во славу Родины» положительно отзывалась о контрактнике Кульжике. «Дима молодой, но это специалист в погонах, который хорошо знает свое дело», – писало армейское издание. Еще в звании старшего сержанта он был назначен ответственным за хранение табельного оружия.

Ранее Министерство обороны подтвердило «Intex-Press», что в одной из барановичских частей произошло ЧП, но отказалось давать подробности.

История 8-й радиотехнической бригады ПВО насчитывает 77 лет. В 1998 году «за успехи в боевой подготовке, обучении и воспитании личного состава, образцовое несение боевого дежурства, обеспечение надежной охраны воздушных границ Республики Беларусь» бригада награждена Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь.

В 2002 году 8-я бригада вошла в состав войск Западного оперативно-тактического командования ВВС и войск ПВО.

Сегодня личный состав 8-й бригады участвует во всех масштабных учениях Вооруженных Сил Республики Беларусь, а также тактических учениях с боевой стрельбой на полигоне «Ашулук» в России.