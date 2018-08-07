Белорусы избили звезду «Такси» Сами Насери в Москве 7.08.2018, 13:13

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Фото: kino.ua

Правоохранители задержали участников потасовки с актером.

Врачи диагностировали у французского актера Сами Насери - звезды серии фильмов "Такси" - закрытую черепно-мозговую травму после конфликта в столичном клубе, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Французский актер Сами Насери отдыхал и выпивал со своим братом в караоке-баре, расположенном в здании на перекрестке Тверской улицы и Старопименовского переулка. Около двух часов ночи у мужчин завязалась перепалка с одним из посетителей, который ударил С.Насери по лицу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на следующий день врачи диагностировали актеру закрытую черепно-мозговую травму, однако госпитализация ему не потребовалась, и он ушел из больницы.

Как сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник, устроившие драку с французским актером С.Насери приезжие из Беларуси задержаны.

"Правоохранители задержали участников потасовки со звездой фильмов "Такси" - французским актером Сами Насери. Ими оказались приезжие из Беларуси", - сказал собеседник агентства.