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«Это означало бы, что Лукашенко боится»

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  • 3.05.2024, 10:30
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«Это означало бы, что Лукашенко боится»

Какой сигнал Запад может послать белорусскому диктатору?

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Еconomist подтвердил возможность отправки французских солдат в Украину. Он подчеркнул, что не будет давать полной ясности о своих планах, чтобы не ослабить Францию.

СМИ писали, что французские солдаты могли бы оказаться на границе с Беларусью. Как бы это повлияло на Лукашенко?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Это стало бы фактором раздражения. Политически и психологически это, конечно, вызвало бы реакцию со стороны Лукашенко. Не думаю, что он предпринял бы какие-то конкретные политические действия против Франции, но словесный поток и его уровень истерики бы значительно выросли. Мы бы увидели Лукашенко, метающего словесные громы и молнии, но это означало бы, что он боится.

Понятно, что это одна из идей, вариантов использования французских войск, но это было бы дополнительным фактором снижения вероятности российского вторжения в Украину через территорию Беларуси.

Украина уже делала предупреждения в адрес Лукашенко. Он понял риски для себя. Мы видим, что последние 1,5 года с территории Беларуси ударов по Украине не наносится. Там есть российский контингент, но пока нет явных признаков концентрации российских войск или подготовки для удара по Украине с территории Беларуси. Но это пока.

Мы не знаем, что будет дальше. Если бы французские войска были там размещены, то это был бы сигнал: если будет попытка атаки северных областей Украины с территории Беларуси, тогда это будет столкновение уже не только с Украиной, но и со страной НАТО.

Это тоже дополнительный, очень весомый и сильный фактор сдерживания путинской агрессии.

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