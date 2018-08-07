Александр Глеб: В матче «Карабахом» все зависит от нас самих 1 7.08.2018, 15:56

Александр Глеб

Фото: Официальный сайт ФК БАТЭ

Полузащитник БАТЭ поделился ожиданиями от матча против азербайджанского клуба.

Плеймейкер БАТЭ Александр Глеб накануне гостевого матча квалификации Лиги чемпионов против "Карабаха" согласился, что явного фаворита в паре нет, сообщает "Прессбол".

- Приехали за положительным результатом. До матча шансы равны. Знаем, "Карабах" — хорошая команда, игровая. Думаю, будет непросто. Но в любом случае все зависит от нас самих.

- Значит, ярко выраженного фаворита в этой паре нет?

- Нет.

- Что еще знаете о сопернике?

- Честно говоря, немного. Смотрел, как они выступали в Лиге чемпионов в прошлом году, в этом розыгрыше. Понравилось. Мобильная и боевая команда. Даже топовым европейским клубам с ними было очень трудно. Это говорит о многом. Воспринимаем "Карабах" очень серьезно.

- В Азербайджане часто рассуждают, что БАТЭ уже не тот. Вы согласны с этим?

- В принципе так можно говорить про любого соперника. Футбол с каждым годом становится сильнее, и даже топовым командам играть против аутсайдеров все труднее. И это показал прошедший чемпионат мира, потому все это только разговоры.

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет в Баку 7 августа. Начало — в 20.00 по белорусскому времени.