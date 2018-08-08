Психологи доказали необычную пользу мороженого
- 8.08.2018, 8:20
Этот популярный в жару десерт обладает интересными свойствами.
Лондонские нейропсихологи уверяют, что мороженое можно считать настоящим лекарством, сообщает hronika.info.
Исследования британских специалистов показали, что мороженое способно быстро и эффективно поднять настроение. Оказывается, во время поедания мороженого активизируются те же зоны головного мозга, что и во время прослушивания любимой музыки или встречи с близким человеком.
Самым мощным антидепрессантом признано шоколадное мороженое, так как шоколад сам по себе также обладает свойством повышать настроение.