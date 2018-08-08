Соболенко победила на старте открытого чемпионата Канады и сразится со 2-й ракеткой мира 1 8.08.2018, 10:25

Арина Соболенко

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Белоруска взяла верх над соперницей из Румынии.

Белоруска Арина Соболенко (№ 39 рейтинга WTA) с победы стартовала в одиночном разряде турнира серии «Премьер» «Роджер Капс» с призовым фондом 2 837 000 долларов. Турнир называют также открытым чемпионатом Канады.

В матче 1-го круга Арина Соболенко взяла верх над Анной Богдан (№ 82 WTA) из Румынии — 6:4, 4:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 52 минуты, сообщает tut.by.

В поединке 2-го раунда (1/16 финала) соперницей Арины Соболенко станет 2-я ракетка мира Каролин Возняцки из Дании.

Прежде белоруска встречалась с Возняцки однажды. 30 июня нынешнего года в финале турнира в британском Истбурне в драматичной борьбе победила датчанка — 7:5, 7:6 (7:5).

Арина Соболенко заявилась в Монреале и в парный разряд, но завершила выступление уже в первом круге. В дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой они уступили паре Кики Бертенс (Нидерланды) / Катарина Среботник (Словения) — 7:5, 6:3.