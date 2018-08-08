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Евгений Липкович: Власти ищут утечки

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  • 8.08.2018, 13:22
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Евгений Липкович
Фото: facebook

Кто из чиновников сливает информацию в СМИ?

Об этом в «Фейсбуке» написал Евгений Липкович, комментируя «дело БелТА»:

- Не рассчитан этот цирк на журналистов, они ищут утечки. Кто из чиновников сливает информацию в СМИ, кто среди них слабая душонка, пятая колонна, тайный противник режима, затесавшийся в ряды вертикали. Ищут, кто может переметнуться, предать, перейти на сторону оппозиции, путиных, запада, востока.

Арестованных будут кормить овсянкой до тех пор, пока они не сдадут источники, не укажут дерево, на котором сундук, в сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, а в яйце новый президент Республики Беларусь, - написал блогер.


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