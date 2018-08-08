Минское «Динамо» обыграло «Спартак», уступая 0:3 1 8.08.2018, 19:49

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Это первая победа «зубров» в межсезонье.

Минское "Динамо" одолело московский "Спартак" в третьем матче Кубка губернатора Нижегородской области — 4:3 ОТ. Ворота "зубров" защищал шведский голкипер Юнас Энрот. Белорусская команда уступала 0:3 в ходе игры, но сумела перевести действие в победный овертайм. Хет-триком отметился финский форвард "бело-голубых" Теему Пулккинен, передает pressball.by.

9 августа минчане сразятся с московским "Динамо", а завершат выступление на турнире 11 августа поединком с "Автомобилистом". Напомним, ранее в предсезонных спаррингах подопечные Горди Дуайера последовательно проиграли "Сибири" (1:2), нижегородскому "Торпедо" (1:6) и рижскому "Динамо" (2:4).

СПАРТАК — ДИНАМО Мн — 3:4 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 0:1)

СПАРТАК: Трушков; Гончаров — Педан, Филатов — Зубов — Хохлачев; Аляев — Осипов, Даугавиньш — Ганзл — Карсумс; Калинин (к) — Юдин, Никонцев — Воронин — Трунев; Провольнев — Сорокин, Цыплаков — Шашков — Талалуев.

ДИНАМО Мн: Энрот; Осипов — Лисовец, А.Костицын — С.Костицын (к) — Парфеевец; Уиркош — Хенкель, Хауден (а) — Беннетт — Пулккинен; Знахаренко — Евенко, Павлович (а) — Литвинов — Артемов; Хохлов — Колячонок, Дроздов — Китаров — Степанов; Волков.

ШАЙБЫ: 1:0 — Зубов (Хахлачев, Педан, 14.23 — бол.). 2:0 — Шашков (Талалуев, 28.49). 3:0 — Зубов (Педан, Филатов, 32.12 — бол.). 3:1 — Литвинов (Парфеевец, Уиркош, 36.12). 3:2 — Пулккинен (Хауден, С.Костицын, 51:46 — бол.). 3:3 — Пулккинен (Китаров, Хауден, 55.25 — бол.). 3:4 — Пулккинен (Лисовец, 61.49).