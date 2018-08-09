«Вежливо спросил: на каком основании вы влезаете в мою машину?» 18 9.08.2018, 8:08

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Уникальный случай: в Любани суд встал на сторону избитых милицией людей.

В Любани завершился процесс о брутальном массовом задержании молодежи рядом с клубом в самом центре города. Но милиционеров за насилие и издевательства не накажут, сообщает «Белсат».

Так произошло и в этом году 10 июня: компания молодых людей вечером вышла из клуба в Любани, ребята стояли у автомобиля и разговаривали. По их словам, вдруг подошли милиционеры, один из которых без предупреждений стал заглядывать в автомобиль и что-то фотографировать.

«Вежливо спросил: на каком основании вы влезаете в мою машину? Он ответил: какое тебе дело? Получается, никак не отреагировал и дальше продолжил свои действия: копался, копался. Вылазит из машины, говорит: что ты хочешь? Мы тебя сейчас вообще закроем здесь», – рассказывает любанский блогер Владислав Барановский.

Увидев такую реакцию, Владислав попытался снять действия милиционера на телефон. Однако тот сначала начал угрожать парню, а после вызвал подмогу с целью всех задержать.

«Сразу стали заламывать руки. Я не хотел на землю падать, они начали ставить подножки. Я сказал «Что вы делаете?». И тут сзади кто-то газовым баллончиком запрыскал, и сразу в машину посадили. После отвезли нас в отдел. Меня вытащили из машины, сразу в лицо ударили», – говорит местный житель Артур Лемешев.

Всего были задержаны и доставлены в местное отделение РОВД пять человек, там на них составили по три протокола на каждого – за неповиновение и оказание сопротивления работникам милиции, а также за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте. Хотя ребята ничего не употребляли, а везти их на освидетельствование милиционеры отказались. Отметился и участковый Андрей Вищеня, о конфликте которого с местными жителями «Белсат» рассказывал в мае.

«Работник милиции Вищеня, который составлял протоколы, писал все эти протоколы под копирку. А видео, которые я писал на телефон, с него исчезли, телефон был сломан», – продолжает Барановский.

Исчезли и видеозаписи из кабинета РОВД, на которых, по словам парней, их положили на пол и избивали. Сначала два часа они лежали на полу, после их отправили за решетку. Владислава Барановского продержали двое суток – в камере, рассчитанной на двух человек, были впятером. Родным даже не сообщили, где он. На следующий день его отец сам добрался до РОВД, где, по его словам, у него произошел следующий диалог с заместителем начальника Сергеем Башурой.

«Я говорю: пустите меня посмотреть на сына, вы его избили. Он говорит: да, избили. Я говорю: а за что вы его избивали? А он мне: не твое дело, мы еще его и посадим. Я говорю: вот доверенность, дайте мне встретиться с сыном, посмотреть, в каком он состоянии. И я в течение двух суток добивался встречи с сыном, но меня так и не допустили», – добавляет Барановский.

После выхода на свободу Владислав Барановский снял побои – в результате задержания он получил растяжение связок на плече и синяки, также заметны порезы рук от наручников. По результатам дела суд рассмотрел протоколы, составленные милиционерами, и вынес решение – протоколы аннулировать. Таким образом, невиновные не были наказаны, как, впрочем, и те, кто проводил задержание.