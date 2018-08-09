Акции «Аэрофлота» обвалились вслед за рублем и котировками банков РФ 4 9.08.2018, 13:43

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В рамках новых санкций «Аэрофлот» может лишиться права на полеты в США.

Ценные бумаги компании «Аэрофлот» подешевели более чем на 8% на открытии торгов на Московской бирже, свидетельствуют данные торгов. Цена закрытия предыдущего дня составила 111,85 руб. за акцию; цена открытия 9 августа — уже 108 руб., после чего продолжила падение до уровня ниже 104 руб, сообщает РБК.

Позднее падение ускорилось, акции стали стоить менее 100 руб. По состоянию на 10:40 мск они торговались на отметке 99,10 руб., падение составило 11,09%.

Накануне, 8 августа, Госдеп США сообщил о планах ввести новые санкции против России в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Первые ограничения будут касаться запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения. Если Москва в течение трех месяцев не предоставит гарантий неприменения химического оружия и не допустит в Россию международных инспекторов, власти США могут ввести дополнительные санкции. Они предполагают в том числе запрет на полеты «Аэрофлота» в США.

На фоне этих новостей утром 9 августа рубль продолжил дешеветь по отношению к доллару и евро, а акции ВТБ и Сбербанка — падение на утренних торгах на Мосбирже.