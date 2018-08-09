«Динамо» Минск - «Зенит»: Минчане громят питерцев со счетом 3:0 23 9.08.2018, 20:45

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Завершился первый тайм.

Минское «Динамо» играет с «Зенитом» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Белорусы трижды отличились забитыми мячами.

На 12-й минуте счет в матче открыл сербский полузащитник «Динамо» Урош Николич, забив со штрафного в ближний угол.

На 32-й минуте нападающий минчан Владимир Хващинский удвоил преимущество столичного клуба.

На 41-й минуте минуте третий мяч забил хорват Нино Галович.