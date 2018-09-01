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Вы не будете смеяться, но снова дорожает бензин

27
  • 1.09.2018, 15:17
  • 8,483

Топливо в Беларуси дорожает чуть ли не каждую неделю.

В Беларуси с 2 сентября снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщили БелТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Стоимость топлива на автозаправочных станциях изменится на 1 копейку. Цена одного литра бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,33, АИ-95-К5-Евро - Br1,41, АИ-98-К5-Евро - Br1,62, ДТ - Br1,41.

Поэтапное повышение цен на автомобильное топливо продолжается с целью компенсации для НПЗ роста цены на нефть, добавили в "Белнефтехиме".


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