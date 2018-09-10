Белоруски стали бронзовыми призерами турнира по борьбе в Варшаве 10.09.2018, 16:31

Залина Сидакова

Архивное фото БелТА

В схватке за «бронзу» Залина Сидакова была сильнее украинской спортсменки.

Белоруски Василиса Марзалюк и Залина Сидакова стали бронзовыми призерами турнира по женской борьбе в Варшаве Poland Open, сообщает БелТА.

В категории до 55 кг Залина Сидакова на стадии четвертьфинала уступила Татьяне Кит из Украины, которая в итоге пробилась в решающий поединок. Это позволило представительнице белорусской команды выступить в утешительном турнире, где она победила россиянку Любовь Сальникову, а в схватке за бронзовую награду Сидакова была сильнее другой украинки Ольги Шнайдер.

Опытная Василиса Марзалюк (категория до 76 кг) после поражения от Эрики Элизабет Вибе из Канады была сильнее Урсулы Осочки из Польши и турчанки Ясмин Адар.

В турнире по вольной борьбе в Якутске памяти Дмитрия Коркина представители сборной Беларуси Димчик Ринчинов (57 кг) и Ибрагим Саидов (125 кг) также стали обладателями бронзовых наград.

Главным стартом сезона для борцов будет чемпионат мира, который с 20 по 28 октября примет Будапешт.