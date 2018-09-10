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«У нас никто не верит в версию Минобороны»

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  • 10.09.2018, 17:10
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Сергей Ясюкевич

Солдат Сергей Ясюкевич провисел в петле двое суток.

Родственники и друзья солдата срочной службы Сергея Ясюкевича, которого нашли мертвым вечером 8 сентября в лесу под Гродно, не верят в официальную версию Минобороны о самоубийстве по личным причинам. Они считают, что причины трагедии надо искать в его службе. Belsat.eu выяснял обстоятельства загадочной смерти в армии.

Вчера пресс-служба Министерства обороны Беларуси распространила информацию, что 8 сентября около 18.00. в лесу было обнаружено тело 26-летнего военнослужащего срочной службы, ранее самовольно покинувшего воинскую часть. «По итогам предварительных следственных действий, причина смерти имеет исключительно личный характер, о чем свидетельствует найденная при нем предсмертная записка», – сообщили в министерстве.

Позже выяснилось, что имя погибшего солдата – Сергей Ясюкевич. Молодой человек служил в 6-й отдельной механизированной бригаде в Гродно. До демобилизации Сергею оставалось около 2, 5 месяцев.

Что было в предсмертной записке

В предсмертной записке Сергея Ясюкевича, о которой сообщило Минобороны, с использованием нецензурной лексики было написано, что ему «надоело так жить» и что в своей смерти он «просит никого не винить». Но причины самоубийства там никак не объяснялись. Мать Сергея видела записку – она говорит, что «вроде бы» это действительно почерк ее сына.

Мать солдата Алла Петровна говорит, что последний раз разговаривала с сыном в первых числах сентября. Ничего необычного в поведении Сергея она не заметила, молодой человек ни на что не жаловался, разговаривал спокойно. Женщина говорит, что у сына не было личных причин совершать самоубийство.

«У нас никто не верит в версию Министерства обороны, – признается Алла Петровна, – я не знаю, что произошло. Я бы хотела узнать, кто в этом виноват, но не уверена, что что-то получится… В любом случае, Сергея не вернуть».

Алла Петровна признается, что только после смерти сына узнала, что в последнее время он просил родственников перечислять ему деньги на неизвестные банковские карточки и номера телефонов – по 10, 20, 50 рублей. На что и кому шли эти деньги, родственники не знают.

Согласно Минобороны, Сергей Ясюкевич сбежал из части 5 сентября. 6 сентября солдат повесился. Тело нашли только через два дня – 8 сентября.

«Он был в петле, то есть повесился прямо в лесу. Говорят, его якобы прохожий нашел, – рассказывает троюродный брат солдата Игорь, – завтра тело должны привезти из Гродно. В части сначала говорили, что гроб будет закрытым. Я еще удивился: а почему гроб закрытый? Но может еще позволят в открытом гробу хоронить. Мне вся эта официальная версия кажется очень странной, нереальной. Я склоняюсь к тому, что в его смерти виновата армия. У Сергея не было семейных проблем, не было проблем с девушкой, он строил планы на будущее».

В июне Сергей Ясюкевич попал в больницу – он якобы получил случайное огнестрельное ранение в руку. Близкие с подозрением отнеслись к этой истории, сомневаясь, что из автомата можно самому прострелить себе руку, однако никаких подробностей так и не узнали.

Друзья солдата на условиях анонимности рассказали, что на прошлой неделе его должны были отправить в минский военный госпиталь на обследование. Планировалось, что в Минск он приедет 5 сентября, накануне Сергей даже договаривался с друзьями из Минска, что те его посетят в больнице. Однако до столицы солдат не доехал – 5 сентября он исчез.

«Нелепо убивать себя за два месяца до возвращения домой»

Парень имел судимость, в свое время был наказан «химией» – как говорят родственники, по молодости он связался с «плохой компанией». Потом работал в России. В армию Сергей пошел добровольно, хотя брать его из-за судимости сначала не хотели. Думал даже о том, чтобы остаться после срочной службы на контракте.

Как родные, так и друзья говорят, что в личных разговорах Сергей на службу в армии не жаловался, ни об избиении, ни о вымогательство денег ничего не говорил. Но это не значит, что он не имел проблем, добавляют они – Сергей вообще не любил рассказывать о своих сложностях в жизни.

«Вряд ли он мог покончить жизнь самоубийством. Как-то нелепо убивать себя, когда до возвращения домой оставалось 2 месяца», – говорит собеседник.

«Чтобы в Гродненской области за одну неделю погибли два солдата и оба из-за отношений с девушкой? Неужели в это можно поверить? Это какой-то бред!» –говорит еще один друг.

Похороны Сергея Ясюкевича должны состояться завтра, 11 сентября, в селе Ятра.

Напомним, за три дня до смерти Ясюкевича стало известно, что в Слониме, в военной части 33933 (11-я отдельная механизированная бригада) повесился рядовой Орлов. До демобилизации рядового оставалось немного более полугода. Согласно Минобороны, причина была также в «личным обстоятельствам». Между тем, согласно источникам журналистов, в в/ч 33933 имело место ужасное отношение к солдатам со стороны офицеров, что могло стать причиной трагедии.


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