закрыть
10 сентября 2018, понедельник, 13:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

Где работают командиры, отстраненные после гибели солдат

  • 10.09.2018, 13:56

Бывший командир части в Печах заявил, что впервые о поборах в армии услышал от мамы Коржича.

На днях бывший начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра в Печах, полковник Константин Чернецкий выступал в суде в качестве свидетеля. Он пришел на процесс по делу о гибели рядового Александра Коржича, чтобы дать показания. Tut.by узнал, где сейчас работает бывший командир части.

В суде полковник Константин Чернецкий появился в гражданской одежде, стандартный вопрос для свидетеля, где и кем он работает, Чернецкому не задавался. Как стало известно журналистам из источников, знакомых с ситуацией, Чернецкий возглавил одно из управлений в Министерстве обороны.

Напомним, после трагедии в Печах, когда в подвале медицинской роты был обнаружен труп рядового Александра Коржича с майкой на голове и связанными ногами, начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных сил был отстранен от должности.

«Это стало возможным в результате самоустранения и безответственного отношения ряда должностных лиц центра к исполнению своих служебных обязанностей, а также отсутствия контроля за поддержанием воинской дисциплины и правопорядка в подчиненном соединении со стороны его начальника полковника Константина Чернецкого», — говорилось в сообщении пресс-службы главы государства.

Во время допроса в суде, где за доведение до самоубийства судят сержантов, Чернецкий заявил о том, что впервые о поборах в армии услышал от мамы Александра Коржича после трагедии. Случившееся объяснил тем, что «где-то произошел сбой». Как рассказывал бывший командир части, некоторые рядовые состояли в группе риска и попадали туда сразу после прибытия в часть. Так было и с Александром Коржичем.

— Он состоял в группе риска по трем факторам. Первый — систематическое употребление спиртных напитков его отцом. Второй — он воспитывался мамой и бабушкой. Третий — имел неоднократные приводы в милицию за нарушение ПДД, — говорил в суде Константин Чернецкий.

В Вооруженных силах также остался служить бывший командир воинской части 25849 Борисова Владимир Жилевич. После смерти Артема Бастюка в марте 2017 года родители солдата рассказывали: накануне ЧП они приезжали к командиру на беседу, говорили о дедовщине в армии.

— Сын рассказывал, что «деды» заставляли молодых полностью их обеспечивать: покупать кофе, сахар, сигареты. Сами деньги в руки не брали, но команды отдавали. Не разрешали спать, заставляли сидеть или стоять возле кровати, а если кто-то уснет, подходили и переворачивали кровать вместе с солдатом. Или вдруг ночью кому-то захотелось шоколада, нужно принести, если отказываешься — отжимайся 100, 200, 400 раз. Когда мы это узнали, связались с командиром части, он предложил приехать. Это было за три недели до гибели сына. Нас выслушали, сначала не поверили, а потом пообещали разобраться, — рассказывала Татьяна, мама погибшего солдата.

Следственный комитет пришел к выводу, что молодой человек покончил жизнь самоубийством. Командира части Владимира Жилевича от должности отстранили. Как стало известно, сейчас он командир в/ч 33196 в Борисове. В самой части эту информацию подтвердили, однако разговаривать с журналистами Владимир Валерьевич не стал.

— Мы можем подтвердить, что и Константин Чернецкий, и Владимир Жилевич в свое время были освобождены от занимаемых должностей, в дальнейшем назначены на нижестоящие должности. Все остальное — это служебная информация, — прокомментировал Владимир Макаров, официальный представитель Минобороны.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко «лечит» болезнь морфием
Лукашенко «лечит» болезнь морфием Сергей Фурса
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко?
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко? Валерий Карбалевич
Скучно они там в Европе живут
Скучно они там в Европе живут Ирина Халип
Москва серьезно просчиталась
Москва серьезно просчиталась Константин Эггерт