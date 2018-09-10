Где работают командиры, отстраненные после гибели солдат 10.09.2018, 13:56

Бывший командир части в Печах заявил, что впервые о поборах в армии услышал от мамы Коржича.

На днях бывший начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра в Печах, полковник Константин Чернецкий выступал в суде в качестве свидетеля. Он пришел на процесс по делу о гибели рядового Александра Коржича, чтобы дать показания. Tut.by узнал, где сейчас работает бывший командир части.

В суде полковник Константин Чернецкий появился в гражданской одежде, стандартный вопрос для свидетеля, где и кем он работает, Чернецкому не задавался. Как стало известно журналистам из источников, знакомых с ситуацией, Чернецкий возглавил одно из управлений в Министерстве обороны.

Напомним, после трагедии в Печах, когда в подвале медицинской роты был обнаружен труп рядового Александра Коржича с майкой на голове и связанными ногами, начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных сил был отстранен от должности.

«Это стало возможным в результате самоустранения и безответственного отношения ряда должностных лиц центра к исполнению своих служебных обязанностей, а также отсутствия контроля за поддержанием воинской дисциплины и правопорядка в подчиненном соединении со стороны его начальника полковника Константина Чернецкого», — говорилось в сообщении пресс-службы главы государства.

Во время допроса в суде, где за доведение до самоубийства судят сержантов, Чернецкий заявил о том, что впервые о поборах в армии услышал от мамы Александра Коржича после трагедии. Случившееся объяснил тем, что «где-то произошел сбой». Как рассказывал бывший командир части, некоторые рядовые состояли в группе риска и попадали туда сразу после прибытия в часть. Так было и с Александром Коржичем.

— Он состоял в группе риска по трем факторам. Первый — систематическое употребление спиртных напитков его отцом. Второй — он воспитывался мамой и бабушкой. Третий — имел неоднократные приводы в милицию за нарушение ПДД, — говорил в суде Константин Чернецкий.

В Вооруженных силах также остался служить бывший командир воинской части 25849 Борисова Владимир Жилевич. После смерти Артема Бастюка в марте 2017 года родители солдата рассказывали: накануне ЧП они приезжали к командиру на беседу, говорили о дедовщине в армии.

— Сын рассказывал, что «деды» заставляли молодых полностью их обеспечивать: покупать кофе, сахар, сигареты. Сами деньги в руки не брали, но команды отдавали. Не разрешали спать, заставляли сидеть или стоять возле кровати, а если кто-то уснет, подходили и переворачивали кровать вместе с солдатом. Или вдруг ночью кому-то захотелось шоколада, нужно принести, если отказываешься — отжимайся 100, 200, 400 раз. Когда мы это узнали, связались с командиром части, он предложил приехать. Это было за три недели до гибели сына. Нас выслушали, сначала не поверили, а потом пообещали разобраться, — рассказывала Татьяна, мама погибшего солдата.

Следственный комитет пришел к выводу, что молодой человек покончил жизнь самоубийством. Командира части Владимира Жилевича от должности отстранили. Как стало известно, сейчас он командир в/ч 33196 в Борисове. В самой части эту информацию подтвердили, однако разговаривать с журналистами Владимир Валерьевич не стал.

— Мы можем подтвердить, что и Константин Чернецкий, и Владимир Жилевич в свое время были освобождены от занимаемых должностей, в дальнейшем назначены на нижестоящие должности. Все остальное — это служебная информация, — прокомментировал Владимир Макаров, официальный представитель Минобороны.