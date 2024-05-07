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Белоруска: Школьникам приходится заниматься самообразованием, чтобы не глупели

  • 7.05.2024, 12:24
  • 1,256
Белоруска: Школьникам приходится заниматься самообразованием, чтобы не глупели

Почему детям иногда стоит пропускать занятия в школе.

Читательница сайта Charter97.org Елена из Борисова рассказала, как защищает своих детей от лукашенковской пропаганды, которая вовсю работает в белорусских школах:

— Приходится вместе с детьми заниматься самообразованием, чтобы не были глупыми. А чтобы не были зомбированы лукашистской пропагандой, приходится заниматься просвещением. Мы объясняем сыну и дочери, что на самом деле происходит в стране и мире, реагируя на вызовы.

Вот, например, начало мая выдалось просто чудесным, подарив нам погожие деньки. Мы их использовали, съездив на деревню. Дочь пропустила даже пятничные занятия в школе.

В этот же день должен был быть диктант, посвященный победе над нацизмом. Как мы узнали, был предложен какой-то текст с цитатами Лукашенко. Ну а как же обойтись без усатого вождя, как миновать его вклад в победу над Германией? Не зря же он когда-то хвастался, что его отец погиб на войне. Тогда же от кого родился сам Лукашенко в 1954-ом году? Но что же вы хотите от человека, который в разговоре с немецкими журналистами хвалил Гитлера за созданный им «порядок».

Сейчас в Беларуси создан настоящий «neue Ordnung», очень похожий на немецкий второй половины 1930-х. Режим можно только хвалить, любая критика квалифицируется как экстремизм.

Будет хвалить здешнюю и соседнюю восточную диктатуру во время своей видеолекции 7-8 мая и одиозный Федор Повный. Благодарим за милость! Видимо, придется детям и эти школьные дни пропустить.

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