Белорус отучился в колледже на сварщика, водителя, каменщика и ремонтника, но на работу не вышел 5 7.05.2024, 12:37

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Сколько его заставили заплатить?

Костюковичский колледж подал иск на своего выпускника, который отучился по нескольким специальностям, однако к работе по распределению не приступил. С него взыскали более 12 тысяч рублей за обучение, сообщает «Зеркало» со ссылкой на прокуратуру.

Молодой человек из Краснополья в 2023 году закончил обучение в Костюковичском колледже по специальностям «Производство строительно-монтажных и ремонтных работ», «Технология сварочных работ», «Эксплуатация и ремонт автомобилей», «Каменщик 3 разряда», «Электросварщик ручной сварки» и «Водитель автомобиля». Он учился за счет бюджета.

После окончания обучения выпускника направили на работу по распределению, однако он туда даже не пришел. Колледж потребовал вернуть деньги, затраченные на обучение, в добровольном порядке, что парень отказался сделать.

Тогда учебное заведение подало иск в суд. С молодого человека взыскали расходы, затраченные на его обучение, в размере свыше 12 тысяч рублей, а также более 600 рублей госпошлины.