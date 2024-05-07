закрыть
7 мая 2024, вторник, 13:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус отучился в колледже на сварщика, водителя, каменщика и ремонтника, но на работу не вышел

5
  • 7.05.2024, 12:37
  • 3,124
Белорус отучился в колледже на сварщика, водителя, каменщика и ремонтника, но на работу не вышел

Сколько его заставили заплатить?

Костюковичский колледж подал иск на своего выпускника, который отучился по нескольким специальностям, однако к работе по распределению не приступил. С него взыскали более 12 тысяч рублей за обучение, сообщает «Зеркало» со ссылкой на прокуратуру.

Молодой человек из Краснополья в 2023 году закончил обучение в Костюковичском колледже по специальностям «Производство строительно-монтажных и ремонтных работ», «Технология сварочных работ», «Эксплуатация и ремонт автомобилей», «Каменщик 3 разряда», «Электросварщик ручной сварки» и «Водитель автомобиля». Он учился за счет бюджета.

После окончания обучения выпускника направили на работу по распределению, однако он туда даже не пришел. Колледж потребовал вернуть деньги, затраченные на обучение, в добровольном порядке, что парень отказался сделать.

Тогда учебное заведение подало иск в суд. С молодого человека взыскали расходы, затраченные на его обучение, в размере свыше 12 тысяч рублей, а также более 600 рублей госпошлины.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс