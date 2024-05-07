Чтобы снять с Кадырова пиджак на «инаугурации» Путина понадобилось сразу два человека 7.05.2024, 12:40

8,512

Глава Чечни совсем плох?

Оказывается, что глава Чечни Рамзан Кадыров, о здоровье которого последнее время ходят довольно мрачные слухи, самостоятельно не способен даже снять свою верхнюю одежду.

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео с так называемой «инаугурации» главы Кремля Владимира Путина.

Поздравить царя с перепутаницей прибыл пышащий здоровьем #Кадыров.

Судя по "поясу шахеда", он в отличной форме и жить ему осталось недолго и несчастливо. Как и должно быть с каждым предателем и палачом своего народа. https://t.co/IvgXnqB0u3 pic.twitter.com/v97Sfu1dlb — FAKE OFF (@fakeofforg) May 7, 2024

На нем видно, что даже такое элементарное действие, как просто снять свой пиджак, является для Кадырова непосильной задачей, с которой он даже не пытается справиться без посторонней помощи.

Более того, для ее выполнения ему понадобилось сразу два человека.

Напомним, что, согласно расследованию издания «Новая газета. Европа», медики диагностировали у Кадырова «некроз поджелудочной железы».