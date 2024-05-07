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Чтобы снять с Кадырова пиджак на «инаугурации» Путина понадобилось сразу два человека

  • 7.05.2024, 12:40
  • 8,512
Чтобы снять с Кадырова пиджак на «инаугурации» Путина понадобилось сразу два человека

Глава Чечни совсем плох?

Оказывается, что глава Чечни Рамзан Кадыров, о здоровье которого последнее время ходят довольно мрачные слухи, самостоятельно не способен даже снять свою верхнюю одежду.

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео с так называемой «инаугурации» главы Кремля Владимира Путина.

На нем видно, что даже такое элементарное действие, как просто снять свой пиджак, является для Кадырова непосильной задачей, с которой он даже не пытается справиться без посторонней помощи.

Более того, для ее выполнения ему понадобилось сразу два человека.

Напомним, что, согласно расследованию издания «Новая газета. Европа», медики диагностировали у Кадырова «некроз поджелудочной железы».

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