Минчане просят «МакДональдс» вернуть в меню картофель по-деревенски 2 10.09.2018, 21:42

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Петицию подписали уже около 500 человек.

В мае из меню белорусских «МакДональдс» исчез картофель по-деревенски. А недавно минчане создали электронную петицию с просьбой вернуть это блюдо, передает tut.by.

Петицию создали 7 сентября, и сейчас ее подписали около 500 человек. Авторы просят рассмотреть возможность возвращения в меню картофеля по-деревенски, ссылаясь на то, что любителей этого блюда у нас много. Мы попросили прокомментировать это дело компанию «КСБ Виктори Рестораны», которая развивает «МакДональдс» в Беларуси.

Там говорят, что в мае они запустили линейку премиальных бургеров «Маэстро». А вместе с ней — и новый вид картофеля «Маэстро фрайс», который является сезонным предложением. Выходит, он и сменил в меню картофель по-деревенски.

— Тем не менее мы постоянно прислушиваемся к пожеланиям наших гостей и регулярно пересматриваем наше меню, чтобы поддерживать его в максимальном соответствии с ожиданиями посетителей. Мы благодарны нашим гостям за обратную связь и сообщаем, что по многочисленным просьбам в скором времени мы возвращаем картофель по-деревенски в меню «МакДональдс», — говорят в «КСБ Виктори Рестораны».

Отметим, что в украинских «МакДональдс» картофель по-деревенски исчез из меню еще осенью 2017 года и не появился до сих пор. Вместо него сейчас продают тот же новый продукт, что и у нас. А вот в российских ресторанах сети картофель по-деревенски на время выводили из меню несколько лет назад, но сегодня он там представлен.