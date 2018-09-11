В Беларуси значительно подорожает «коммуналка» 17 11.09.2018, 9:18

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К концу года население будет возмещать более 76% стоимости ЖКУ.

К концу 2018 года население Беларуси будет оплачивать более 76% стоимости жилищно-коммунальные услуг. Об этом говорится в очередном номере журнала «Экономический бюллетень» научно-исследовательского экономического института Минэкономики.

К концу года уровень возмещения населением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг достигнет 76,3%, отмечают специалисты НИЭИ Минэкономики со ссылкой на данные Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Это произойдет в результате роста тарифов и принимаемых мер по снижению затрат государства. В 2017 году этот показатель составлял 69,7%.

По большинству услуг (техобслуживание жилых помещений и лифтов, водоснабжение и канализация, вывоз мусора) планируется выйти на 100-процентное возмещение. Также авторы напомнили, что государство предоставляет безналичные жилищные субсидии малоимущим слоям населения в условиях поэтапного роста тарифов на ЖКУ.

За пять месяцев 2018 года безналичные жилищные субсидии получили более 24 тысяч семей. Общая сумма возмещения составила около 605 тысяч рублей.