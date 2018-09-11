Реальный внешний госдолг России оказался в пять раз выше официального 5 11.09.2018, 12:50

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Официальные цифры оказались «верхушкой айсберга».

Формально низкий внешний долг правительства России, составляющий 50 млрд долларов, или 3,6% ВВП, - лишь верхушка айсберга финансовых обязательств государства перед западными кредиторами, пишет finanz.ru.

Если учесть займы госбанков, госкорпораций и структур, где государство владеет более 50% капитала, суммарный внешний долг госсектора превышает официальную цифру в 5 раз и достигает 255 млрд долларов.

Такие данные приводит РАНХиГС в сентябрьском "Мониторинге экономической ситуации" в РФ.

Госдолг в расширенном определении, с учетом контролируемых государством компаний, составляет почти половину всех внешних обязательств российской экономики (520 млрд долларов).

Так, на госбанки приходится 69% внешней задолженности банковского сектора - 72 млрд долларов, из которых 90% этой суммы приходится на текущие счета и депозиты.

Госкорпорации нефинансового сектора задолжали 107 млрд долларов, что составляет почти треть корпоративного долга перед зарубежными кредиторами (338 млрд долларов).

"Несмотря на формально незначительный внешний государственный долг, задолженность компаний, в которых доля государства превышает 50% капитала, составляет значительную величину", - констатирует директор Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС Павел Трунин, добавляя, что "такую структуру задолженности необходимо учитывать при анализе устойчивости долговой политики государства".

Долг госсектора в расширенном определении составляет 55% от общего размера международных резервов России (460 млрд долларов) и две трети их суммы, если учитывать только их валютную часть (373 млрд долларов).

Из общей суммы внешних обязательств около 17%, или 89 млрд долларов - это краткосрочный долг, гасить или рефинансировать который нужно в ближайший год. Еще 51 млрд долларов необходимо выплатить на горизонте до двух лет, а 28 млрд долларов имеют статус "до востребования.

Именно значительная доля краткосрочного долга несет риски. Так, оплата процентов и погашения "съедают" 32% всех валютных доходов российской экономики.

Согласно методологии МВФ, это "означает достаточно высокую степень риска", констатируют в РАНХиГС.

В то же время, отношение внешнего долга к ВВП (32%) и экспорту товаров и услуг (120%) с учетом пороговых значений МВФ "говорит о средней степени риска".

С 2014 года внешний долг РФ сократился на 200 млрд долларов, а стагнация внешних инвестиций в последние годы является "неблагоприятным сигналом", отмечает Трунин.

Это "свидетельствует как о нежелании нерезидентов финансировать российские компании в условиях медленного роста экономики и увеличения геополитических рисков, так и об отсутствии новых прибыльных проектов, для инвестиций в которые российские экономические агенты были бы готовы занимать за рубежом", объясняет эксперт.