СМИ: РФ – главный подозреваемый в «акустических атаках» на дипломатов США 1 11.09.2018, 16:45

1,055

Фото: AFP

Об этом говорят полученные в результате перехватов доказательства.

Россия является основным подозреваемым в расследовании властей США таинственных болезней американского дипломатического персонала на Кубе и в Китае.

Об этом сообщает NBC News (перевод - «Европейская правда») со ссылкой на американских чиновников, знакомых с делом.

Полученные в результате перехватов доказательства, фигурирующие в расследованиях ФБР, ЦРУ и других агентств, говорят о причастности Москвы к так называемым "звуковым атакам", приведшим к травмам головного мозга у американского персонала на Кубе и в Китае.

Впрочем, пока собранных доказательств недостаточно, чтобы официально обвинить Москву в атаках, отмечает NBC.

В США продолжается расследование проблем со здоровьем у дипломатов посольства США на Кубе. Вашингтон до сих пор не знает, кто стоит за таинственными болезнями, которые возникли у 26 работников дипслужбы в 2016 году. Дипломаты жаловались на потерю слуха, звон в ушах, головокружение, головную боль и усталость.

В июне Госдепартамент сообщил, что вернул домой группу дипломатов из Китая, которые жаловались на таинственную болезнь, похожую на травму головного мозга.