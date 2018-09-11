«Машину привез из Европы, продал — и это уже праздник» 4 11.09.2018, 18:26

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Авторынок в Малиновке: как все начиналось.

В последние годы эксперты, говоря про авторынки, частенько используют слова «просел», «умер», «сгорел». К примеру, часть рынка в Ждановичах, землю которого продали под застройку, ожидает переезд. Правда, слухи о том, что это коснется автомобильной площадки, в администрации опровергают, но договориться с ними на честный репортаж о будущем авторынка у нас, увы, не получилось по неизвестным причинам. А что касается Малиновки, то ей тоже не раз пророчили скорую смерть. Тем не менее четыре года назад рыночный комплекс отметил юбилей в 20 лет. За это время он пережил взлеты и падения, а сегодня, невзирая на кризис, крепко стоит на ногах. О том, как все начиналось в 90-х и что будет с площадкой в обозримом будущем, av.by спросил у администрации рынка и ее старейших продавцов.

Из перекати-поле в крупный рыночный комплекс

Землю, на которой вырос рынок в Малиновке, взяли в аренду у государства на 99 лет. Сама идея появления площадки в 90-х принадлежала Юрию Аверьянову, известному бизнесмену в Минске. В 1994 году предпринимателю удалось убедить городские власти перенести полустихийный автомобильный рынок в районе стадиона «Локомотив» на новую площадку — за кольцевую дорогу рядом с микрорайоном «Малиновка».

Администратор рынка Валевич Виталий

«Поскольку в те годы небольшие рынки были разбросаны по всем районам Минска, он решил объединить их и уговорил руководство Минской области дать ему в аренду землю в деревне Озерцо, считая, что это место имеет все шансы превратиться в масштабный и прибыльный рыночный комплекс», — рассказывает администратор рынка Валевич Виталий.

Увы, старых архивных фотографий рынка из 90-х и "нулевых" в администрации не нашли

И бизнесмен не ошибся. Практически сразу на заасфальтированном поле начали ставить павильоны, где продавали новые и «бэушные» запчасти. А поскольку ворота Европы уже открылись, то в Беларусь как снежный ком хлынули иномарки, которыми в Малиновке торговали перекупщики. Товаром на колесах площадка была заставлена до самого леса.

Кстати, 1 апреля 2001 г. на авторынке появился желто-синий ларек по приему первых автообъявлений

«Она почти сразу стала популярной, так как тогда это было единственное место в Европе, где можно было купить все от обычного винтика-болтика до целого автомобиля. К нам ехали жители России, Молдавии, Казахстана, Таджикистана и других стран ближнего зарубежья», — отмечает администратор рынка, показывая, что на сегодняшней парковке в рядок размещались ларьки, а чуть дальше, за зданием торгового центра и до самого леса, длинной вереницей стояли и продавались машины.

Со временем рынок стал крупнейшим в Беларуси и превратился в «Торговый мир — «Кольцо», под крышей которого стало возможно купить не только машину, но и автозапчасти, стройматериалы и другие товары. В марте 2011 года распахнул свои двери АвтоМОЛЛ «Кольцо» — специализированный центр по продаже новых запчастей и аксессуаров.

Торговый центр построили достаточно быстро к весне 2011 года

Практически сразу заработало и отделение МРО ГАИ

Чтобы привлечь покупателей, на втором этаже открыли филиал МРО ГАИ, на территории появились точки питания и даже автокинотеатр.

Кризис, «медовые годы»

Машины текли из Европы рекой, пока в 1998 году не ударил мировой экономический кризис. Покупательская способность резко упала, что отразилось и на продаже автомобилей. В «нулевых» рынок наполнился дорогими иномарками, и дела с продажами шли неплохо до 2008 года, когда финансовый кризис вновь напомнил о себе и количество автомобилей снова уменьшилось. «Золотое время для автомобильного рынка — это период с 2000 по 2008 год. За сутки продавалось порядка десятка машин. Невзирая на небольшие доходы населения, площадка приносит прибыль, а следовательно, рынок будет продолжать работать и дальше», — говорит Валевич Виталий.

Стоимость заезда менялась: пару лет назад ее снижали до 5 и 25 рублей в зависимости от возраста автомобиля. Сегодня — 15 рублей

С начала 2000-х так повелось, что авторынок в Малиновке, в отличие от рынка в Ждановичах, всегда позиционировался как площадка для продажи прежде всего дорогих автомобилей. Ранее, чтобы привлечь покупателей, стоимость заезда была снижена до 5 рублей для авто 2008 г.в. и старше, а продавцам "свежих" машин от 2009 года приходилось платить 25 руб. за аренду места в неделю или 10 руб. за то, чтобы заехать на рынок в воскресенье.

Чтобы припарковаться на рынке даже на час, придется заплатить 2 рубля

На сегодняшний день стоимость заезда одинакова — 15 рублей независимо от того, оставляет владелец машину на рынке на всю неделю или приезжает выставить ее только в воскресенье (прим. в Ждановичах 40 руб.). С другой стороны, посетителей рынка «Ждановичи» привлекает бесплатная парковка, в то время как в «Малиновке» на выезде надо платить 2 рубля. По словам администрации, здесь паркуется до 2,5 тысяч автомобилей в день, а на выходных все 4000. Менять что-нибудь в оплате, например, сделать бесплатной парковку на первый час-два здесь не планируют — невыгодно.

Малиновка тоже переживала не самые лучшие времена, когда территория автопарка в деревне Озерцо сжималась до невообразимо малых размеров. На сегодня ее большая часть заставлена товаром небольших автохаусов, коих, по информации администрации рынка, насчитывается уже 25. «По нашим наблюдениям, многие из них по 1-2 машины стабильно продают за выходные, суммарно со всей площадки уезжает примерно 10-15 автомобилей в неделю», — говорят нам. «Плюс ко всему в день мы заключаем до 5 договоров аренды в АвтоМОЛЛе под офисы и складские помещения, так как нет такого количества предпринимателей, которые занимаются продажей новых запчастей и аксессуаров», — добавляют представители рынка.

Все хотят новую машину за $5000. Какие иномарки пользуются спросом у белорусов?

«Ждановичи нам не конкурент»

По мнению администрации, рынок в Ждановичах, а именно площадки по продаже автомобилей и запчастей, с ними не конкурирует, более того, вымирает. «Стройка идет быстрыми темпами, и, поверьте, жилой сектор вытеснит их в ближайший год-полтора. Слухи идут еще с 2010 года, но это рано или поздно случится. В последнее время оформляли пару автохаусов и десяток предпринимателей по продаже б/у запчастей, которые работали там. Люди съезжают с насиженных мест, но даже если к нам приедут массово, у нас места хватит всем», — поясняет Валевич Виталий.

Площадь территории под автомобили в Малиновке составляет 2 гектара

Площадь территории под автомобили в Малиновке составляет 2 гектара, но машины расставлены компактно, хотя по ожиданиям администрации их численность будет расти как за счет тех же авто со Жданович, так и машин из России, купленных на фоне просевшего российского рубля. Правда, в первых числах сентября мы навестили обе минские площадки и увидели, что российские машины массово в Беларусь еще не поехали.

Новых машин из России в первых числа сентября было раз, два и обчелся. Мы проверяли

«Жигули» из Литвы, дорогие иномарки, очереди на въезде

Один из старейших продавцов авторынка, который начинал работать здесь в 90-х, с момента его основания, и пожелал остаться инкогнито, вспоминает, что первые машины действительно пригоняли из Европы. «В основном из Литвы, так как по расстоянию она была ближе, да и качество автомобилей было примерно одинаковым. Помню, многие специализировались на "Жигулях" — это был самый ходовой товар! А вообще хорошую иномарку мог позволить себе далеко не каждый, и обычно покупали авто по средствам. Литовские "Жигули" были намного лучше поездивших по Беларуси. Машины иногда даже не заезжали на рынок, а продавались прямо на въезде. Бывало продаешь ВАЗ 2105 1989 г.в., включишь Михаила Круга, и к тебе ручейком стекаются люди», — вспоминает Андрей (имя изменено).

"Жигули" в середине 90-х — это был самый ходовой товар

По воспоминаниям продавца, рынок вырос и стал популярным в быстрые сроки. Машины на заграничных номерах продавали как сами литовцы, так и белорусы, которые «пробили» дорогу в Европу. В «золотые» годы жизнь на этом клочке земли била ключом, с раннего утра формировалась огромная очередь.

Сколько машин продавалось в "золотые" годы (прим. 2000-2008-ые) — такой статистики администрация не вела. Но, по словам одного из продавцов, за выходные уезжала сотня машин!

«Еще темно на улице, а ты уже продал машину. На въезде стояли россияне и сразу давали деньги. Обычно все съезжались на выходных, перепрыгивали через забор, занимали места. Сидело 5 оформителей, и машин за выходные продавалось не меньше сотни !» — утверждает продавец. Еще один представитель старой школы ему вторит: «Помню, если ты приезжал в субботу на "Жигулях" 2107 и до 10 утра у тебя не было денег в кармане, значит, день не удался. Все ночевали на рынке, а утром просыпались от того, что человек стучал в окошко и спрашивал, какая цена».

Но лучше всего работалось, когда на рынок массово приезжали россияне с деньгами. Это были 2010-2012 годы. «Когда к нам поехали люди из России, считай, это были самые святые дни у нас. Все было красиво, машины уходили на раз-два», — с нескрываемой ностальгией в голосе вспоминает Андрей. Потом поток покупателей из РФ иссяк, взмыла вверх растаможка, многие ушли с автобизнеса, а сильнейшие остались, пытаясь выживать. «В начале 2015 года, когда обвалился российский рубль и каждый, кто захотел поймать "халяву", привез из РФ машины, а сегодня не знает, как от них избавиться. Я в свою очередь независимо от того, какого машина года выпуска или состояния, проверяю вин-номер по базам, предлагаю проверить ее на СТО», — подчеркивает продавец.

"Свежие" Volvo, Volkswagen и Skoda — "фишка" сегодняшней Малиновки

«Одну машину привез на рынок, продал — и это уже праздник»

По словам старожилов рынка, в «нулевых» все старались, работали. Условно площадки в Ждановичах и Малиновке разделились по ассортименту машин. На рынке за Каменной горкой продавали больше старых машин, а «Малиновка» одно время выделялась за счет изобилия моделей престижных марок свежих годов выпуска. Но несколько лет назад все изменилось, и сегодня предложения настолько разношерстные, что на рынке можно увидеть как старенький VW Passat B5, так и новые модели. «В 2014-2015 годах Малиновка стонала. Автомобилей было очень мало, а всех покупателей переманили Ждановичи за счет старых и дешевых машин», — упоминает Андрей.

Сегодня в Малиновке продаются разные машины: и старенькие Peugeot, Renault, Mazda, и новые машины из салона

Про последние 3-4 года он говорит без удовольствия. «Да, 2000-2008-ые — это самые лучшие годы, когда машины быстро продавались и всего всем хватало. Конечно, скучаю по тем временам, но они ушли безвозвратно: и люди стали меньше зарабатывать, и растаможка подросла, и пропала возможность менять автомобиль каждые два-три года, — вспоминает продавец. — Раньше все было по-другому. Одну машину привез на рынок, продал — и это уже праздник для всех. Самое главное — не обманывать, а поворачиваться лицом к покупателю. Шальных денег сегодня нет, нужно уметь заработать и честно преподнести свой автомобиль».

Если в 90-х и «нулевых» авторынок в Малиновке был забит товаром на колесах до отказа, машины продавали прямо на дороге, а месячная маржа у пронырливого перекупщика достигала нескольких тысяч долларов, то по сравнению с теми годами сегодня машин стало меньше, покупателей тоже. Закончились те времена, когда одна машина стабильно продавалась в день, тогда как сегодня она может безрезультатно простоять и неделю, и месяц, и даже полгода. Хотя многое зависит от цены.

Продавцы на рынке вздыхают: 90-е уже не вернуть...

В администрации не обещают, что вернут времена «сытых» 90-х, но будут стараться хотя бы к ним приблизиться: «все новое — хорошо забытое старое». А что касается будущих перемен? «На сегодняшний день первоочередная задача — привлечь на рынок арендаторов и покупателей. К примеру, рассматривается вопрос о дополнительном маршруте общественного транспорта со станции метро Малиновка, а в перспективе — из Сухарево, — прокомментировал начальник управления «Рыночный комплекс» Торгового мира «Кольцо» Хиневич Евгений. — Что касается автомобильного рынка, то еще год назад площадки автохаусов были практически пустые, но за счет улучшившегося качества обслуживания клиентов ситуация изменилась. Посещаемость увеличилась, и территория в последующем тоже будет немного увеличиваться. Либо под ИП и частные организации, либо для физических лиц, которые продают свои авто. На сегодня площадка, выделенная для частных лиц, заполнена наполовину, так как они приезжают в основном в выходные дни. А вот стоимость заезда не изменится».