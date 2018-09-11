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Молдова - Беларусь: Криушенко выставил тот же «старт», что начинал матч с Сан-Марино

  • 11.09.2018, 20:47
Фото: tut.by

Стали известны составы сборных Молдовы и Беларуси на матч второго тура Лиги наций в дивизионе «D».

Стали известны составы сборных Молдовы и Беларуси, которые проведут в Кишиневе матч второго тура Лиги наций в дивизионе «D», передает «Прессбол».

Главный тренер гостей Игорь Криушенко не внес ни одного изменения по сравнению с субботним поединком против команды Сан-Марино (5:0).

Молдова: Кошелев, Рябчук, Карп, Посмак, А.Епуряну, Ионица, Гацкан, Гынсарь, Граур, А.Антонюк, Николаеску.

Беларусь: Черник, Шитов, Политевич, Мартынович, М.Володько, Драгун, Маевский, Брессан, Нехайчик, Стасевич, Лаптев.


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