Холостяк из райцентра: Я, как и еще сотни тысяч людей, не смог «вписаться» в белорусские реалии 8 12.09.2018, 14:52

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С точки зрения властей, простые граждане должны крутиться и работать по 14 часов в сутки.

5 сентября на сайте " Хартия-97" было опубликована статья под названием "Исповедь холостяка из белорусского райцентра". Поднятые автором острые социальные вопросы не оставили равнодушными читателей и вызвали оживленную дискуссию.

Автор "исповеди" решил ответить читателям Charter97.org отдельным письмом:

"Здравствуйте, уважаемая редакция! 5 сентября на сайте "Хартия-97" было опубликовано мое письмо под названием " Исповедь холостяка из белорусского райцентра".

Я подробно написал, почему я до сих пор ( а мне более 40 лет) не создал семью. Это письмо не оставило равнодушных читателей, они активно обсуждали, критиковали, некоторые поддерживали мою точку зрения, давали советы и др. Я прочитал эти комментарии и хочу ответить на те вопросы, которые чаще других затрагивались в комментариях и поделиться своими размышлениями. Скажу сразу, я не жаловался а просто высказывал свои мысли.

Как я и предполагал, большинство комментариев будут негативные, особенно от женщин. Мол, неудачник, нытик и др. Нужно работать по 12 - 14 часов в сутки, уезжать из райцентра, " крутиться" и др. Советов много. С точки зрения большинства , успешный человек - это тот, кто умеет " крутиться" , приспосабливаться к жизни, лезть вверх по карьерной лестнице и др. Имеешь квартиру ( а лучше коттедж) и крутую машину - молодец! А живешь с матерью на скромные доходы - значит неудачник! В молодости и я так думал! Казалось, жизнь впереди, можно горы свернуть... Но не получилось. Около 5 лет работал на производстве с тяжелыми и вредными условиями труда, ходил в ночные смены. ( Но это было в молодости, более 10 лет тому назад). Думал заработать немного денег, но все заработанное, что оставалось после трат на питание, одежду и мелкие расходы, обесценивалось в результате инфляции и частых девальваций.

Тяжелая работа, с вредными условиями, с постоянными недосыпаниями привела к ухудшению здоровья. Тяжелый труд мне стал противопоказан и я ушел с этой работы. Какое - то время сидел дома, восстанавливал здоровье, потом устроился на более легкую работу, но с меньшей зарплатой.

Некоторые читатели, назвали мое решение оставаться холостяком безответственным. Вот здесь мне не совсем понятно. Безответственные люди как раз и не думают о последствиях, не оценивают своих возможностей, когда создают семьи. А потом результат - семьи распадаются или живут супруги " как кошка с собакой", обвиняя один другого, а дети предоставлены сами себе.

Одни комментаторы советовали ехать на заработки в Россию или Польшу, другие - в сельскую местность, где, якобы, бесплатно или " за копейки" можно обзавестись жильем. По состоянию здоровья я не могу выполнять тяжелую физическую работу, поэтому вариант с трудоустройством за рубежом отпадает. Переехать в сельскую местность - это еще глубже " завязнуть в болоте". Оттуда уезжают всеми правдами и неправдами пока молоды, часто оставляя так называемые бесплатные дома, которые им предоставляли как молодым специалистам. Те кто остаются, от отсутствия перспектив просто спиваются. И не только в сельской местности, но и в городах многие с помощью алкоголя пытаются уйти от реальной действительности. Пьют по разным причинам, но прежде всего, из - за того что не получается реализовать себя, обеспечить семью. Но редко кто себя признает неудачником, лузером. Как говорится, с утра выпил - день свободен, и стыда нет по поводу своей жизни.

Часто можно услышать : " Кто на что учился!". Мол, если низкая зарплата - значит не ту профессию выбрал, не там работаешь, не там живешь и др. И даются советы : бросать работу, менять профессию, уезжать на заработки в Минск или за границу. Я согласен, что если человеку не нравится своя профессия ( если в молодости неправильный выбор сделал), то нужно что - то менять. Но не правильно, когда человек уходит из любимой профессии туда, где больше платят. Не должна быть зарплата у педагога, медработника, работника культуры, соц.защиты, сельского хозяйства и др. существенно ниже, чем, например, доход у торговца на рынке. Падает престиж профессии. Ну не могут же сотни тысяч работников с низкой зарплатой идти торговать на рынок, в торговые сети, стать предпринимателями, программистами или уехать работать в Минск или в другие страны. А в малых городах и сельской местности зарплаты низкие. Можно зайти на сайт вакансий любого сельского района и посмотреть предлагаемые зарплаты. Большинство из них с зарплатой 300 - 400 рублей. Некоторые работодатели обещают больше, а по факту выходит тоже – 30щ - 400 рублей, а в сельской местности не все и минимальную зарплату получают, работая в сельхозпредприятиях. Вот и живи, как можешь! И здесь уже не о создании семьи думать приходится, а о том как самому прожить.

Происходит все больше и больше расслоение общества по материальному признаку. Причем, чаще всего , в материальном отношении лучше живут не те, кто работает в поте лица на производстве или в бюджетной сфере ( за небольшим исключением), а те кто умеет приспосабливаться, обходить законы, используя свое служебное положение. Понятно, когда низкоквалифицированный работник получает минимальную зарплату, здесь грех жаловаться, нужно повышать квалификацию, но у нас же, порой, и специалисты вынуждены жить от зарплаты до зарплаты, особенно в сфере культуры, соцзащиты, сельском хозяйстве и др. Стоит ли учиться 5 - 6 лет, ездить на курсы повышения квалификации, чтобы потом получать зарплату на уровне средней пенсии? А с копеечной зарплатой будет и копеечная пенсия. Где социальная справедливость в нашем социально - ориентированном государстве? Вопрос риторический. Нет этой справедливости! Умеешь "крутиться" , приспосабливаться, искать разные лазейки в законодательстве - будешь жить " в шоколаде", не умеешь " крутиться" - будешь жить от зарплаты до зарплаты, и от пенсии до пенсии. Конечно, есть немало людей, которые своим умом, талантом или " золотыми" руками обеспечивают себе достойную жизнь. А что делать обычным, среднестатистическим жителям, прежде всего, в провинции?

Да и условия труда ухудшились. Непросто приходится рядовым работникам. Я побывал в их шкуре, знаю. Но раньше, когда я начинал трудовую деятельность, еще не было контрактной системы, и было легче отстаивать свои права, еще хоть как - то с людьми считались ( по крайней мере, там где я работал), и уволить работника было не так просто. А что сейчас? У рабочего куча обязанностей и мало прав! Контрактная система связывает по рукам и ногам, делает работника полностью зависимым от прихотей работодателя. Стоит заикнуться о своих правах, так можно услышать : " Не нравится - увольняйся". Могут " загрузить" дополнительной работой, не предусмотренной трудовым договором, перевести на 0, 5 или 0,25 ставки в " связи с производственной необходимостью". А если не согласен , то могут расторгнуть контракт. Профсоюзы на большинстве предприятий - фикция. Они не выполняют главную функцию - защита прав трудящиеся! Собрать подарки к праздникам, провести какое-нибудь мероприятие, организовать экскурсию - вот этим и занимаются.

На многих предприятиях работают на оборудовании советских времен, в то время как в других странах, которым мы проигрываем в конкурентной борьбе, оборудование меняют через каждые 7 - 10 лет. Но даже это не главное! Главное - это заинтересованность в конечном результате работы предприятия. В странах, которым мы проигрываем в конкурентной борьбе, зарплата руководства и работников напрямую зависит от результатов работы предприятия. Вот там и думают, как снизить себестоимость, найти новые рынки сбыта и др. А у нас, многие руководители предприятий стоят с протянутой рукой - просят льготы, кредиты, отсрочки платежей. А зачем, собственно напрягаться? Зарплаты плюс бонусы хорошие. Главное " день простоять, да ночь продержаться", доработать до пенсии, построить коттедж, обеспечить своих детей и внуков , и себе на старость отложить. Сами живут " в шоколаде" , даже если предприятие без 5 минут банкрот, а рабочие работают неполный рабочий день. Вот и получается, что руководство предприятий особо и напрягается, их и так многое устраивает, а рабочим смысла нет напрягаться - все равно выше определенного уровня не дадут заработать. Как платят - так и работают! Да еще и поборы разные, в виде добровольно - принудительной подписки на государственные СМИ, отчисления на субботники и др. Вообщем, кто работает или работал на таких предприятиях, сам все хорошо знает.

Согласно, официальной статистике, средняя зарплата в республике более 970 рублей. Еще немного поднатужиться, и будет обещанная Тысяча! А во многих районах люди рады были бы и зарплате в 500 рублей. И чтобы содержать семьи, многие бросают работу и уезжают на заработки в Россию, Польшу и др. страны, рискуя здоровьем, а то и жизнью, становясь жертвой мошенников, теряя годы трудового и страхового стажа. Дети месяцами не видят своих отцов, жены - мужей, часто семьи распадаются, так как там, за рубежем находят новых жен и создают новые семьи. Много слышал таких историй, и знаю таких людей.

Отдельные читатели, оставившие свои комментарии подумали, что я не в состоянии прокормить себя и " плачусь" по этому поводу. Мне самому, того что зарабатываю, хватает. Я человек неприхотливый, без вредных привычек. Много ли одному надо? Питаться, одеваться, да на мелкие расходы тратить. На это и 300 - 400 рублей хватит, которые можно заработать и в малом населенном пункте. Но содержать себя и содержать семью - это разные вещи! Я, как и еще сотни тысяч жителей не смогли " вписаться" в реалии современной жизни. Не научились или не хотят "крутиться - вертеться", приспосабливаться, угождать, лебезить перед вышестоящими для того, чтобы двигаться по карьерной лестнице, занять " теплое место" с хорошей зарплатой, а добросовестно работать - этого мало, чтобы жить достойно.

Сейчас я спокойно, по - философски, отношусь к своему положению, нахожу плюсы холостяцкой жизни. Я сам себе хозяин, никто " не выносит мозги", есть время читать книги, смотреть ТВ, просматривать интернет - ресурсы и др. Вообщем, я " не парюсь" по поводу себя. Живу как могу.

Я поделился своими размышлениями и хотел бы услышать мнение читателей. С чем согласны, а с чем нет?

Холостяк из райцентра".