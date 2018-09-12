Завтра в 125 жилых домах Минска не будет горячей воды 1 12.09.2018, 18:50

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С завтрашнего утра на сутки пропадет горячая вода в районе Сухарево. Отключения коснутся также детских садов и школ. Об этом сообщает «Минскэнерго».

Вода будет отсутствовать с 8:00 13 сентября до 8:00 14 сентября. Причина — работы по ликвидации повреждения на участке тепловой сети. Горячей воды не будет по следующим адресам:

— ул. Шаранговича ж.д. №№ 36, 38, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 45, 49 к.1−4, 53, 55, 57, 59 к.1,2, 61, 63 к.1,2;

— ул. Сухаревская ж.д. №№ 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 6, 8, 10;

— ул. Горецкого ж.д. №№ 1, 3, 3а, 5 к.2, 7, 7 к.2, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38;

— ул. Лобанка ж.д. №№ 97, 99,109;

— ул. Янковского ж.д. №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 37, 4, 6, 28, 32, 34, 40, 42, 44;

— ул. Ширмы ж.д. №№ 3, 7;

— ул. Карского ж.д. №№ 3, 5, 15, 17, 19, 21, 27, 4, 8, 24, 26;

— ул. Семеняко ж.д. №№ 2, 4, 6, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 42, 44;

— ул. Лосика ж.д. №№ 4, 26, 28, 31, 32, 34;

— ул. Школьная ж.д. №№ 16, 24, 26.

Детские сады: № 561 (ул. Сухаревская, 9), № 562 (ул. Сухаревская, 11), № 559 (ул. Горецкого, 45), № 565 (ул. Горецкого, 47), № 76 (ул. Янковского 21), № 200 (ул. Горецкого, 39) и № 87 (ул. Ширмы, 5).

Гимназия № 33 (ул. Шаранговича, 42) и школа № 6 (ул. Янковского, 23).

Административные здания ул. Шаранговича №№ 20, 25, 34, 39, 51, 67, ул. Сухаревская, 6, ул. Лобанка №№ 105, 107.

Всего будет отключено 125 жилых домов, 9 административных зданий, 7 детских садов и 2 школы.