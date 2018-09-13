Эхо скандала в Орше: в Барановичах уволен директор «Бархима» 1 13.09.2018, 17:16

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Евгений Рудой

Евгений Рудой руководил предприятием много лет.

Как стало известно nn.by, с 14 сентября Евгений Рудой - многолетний лидер «Бархима» - больше не будет директором предприятия.

Знакомые с ситуацией люди считают это инерцией скандала в Орше, когда Лукашенко скопом уволил многих менеджеров.

Кто будет новым руководителем пока неизвестно, "Белресурсы" (управляющая компания холдинга) ищут нового директора, который смог бы решить проблемы предприятия.

Также известно, что при Рудом были попытки приватизации завода, но они обрывались Госконтролем.

Дело в том, что на территории завода уже больше 20 лет стоят недоделанные здания, которые когда-то возводились для расширения производства, но с кризисом превратились в ненужный балласт.

И вот, когда инвесторы - среди которых были даже немцы - называли свою цену, то Госконтроль называл ее «заниженной», добавляя сумму за недостроенные коробки, а это около $ 1,7 миллиона.

Известно, что инвесторы не хотели переплачивать за ненужное, и сделки срывались.