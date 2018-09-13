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Лучшая панк-группа Беларуси выступит перед матчем минского «Динамо» и «Сочи»

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  • 13.09.2018, 17:28
Фото: charter97.org

На предматчевом шоу для зрителей выступит группа «Дай Дарогу!».

В пятницу, 14 сентября, состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичное «Динамо» сразится с «Сочи».

Как сообщает пресс-служба «зубров», во время раскатки и на предматчевом шоу для зрителей выступит лучшая отечественная панк-команда «Дай Дарогу!».


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