Лучшая панк-группа Беларуси выступит перед матчем минского «Динамо» и «Сочи»

🔥 Завтра на игре с @HCSOCHI у нас крутые гости! 🔥



Во время раскатки и на предматчевом шоу для вас выступит культовая белорусская группа «ДАЙ ДАРОГУ!»



Отличный повод быть на «Минск-Арене» рядом с #намроднайкамандай pic.twitter.com/tbpvlHsbZV