Лучшая панк-группа Беларуси выступит перед матчем минского «Динамо» и «Сочи»1
- 13.09.2018, 17:28
На предматчевом шоу для зрителей выступит группа «Дай Дарогу!».
В пятницу, 14 сентября, состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичное «Динамо» сразится с «Сочи».
Как сообщает пресс-служба «зубров», во время раскатки и на предматчевом шоу для зрителей выступит лучшая отечественная панк-команда «Дай Дарогу!».
🔥 Завтра на игре с @HCSOCHI у нас крутые гости! 🔥— ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 13 сентября 2018 г.
Во время раскатки и на предматчевом шоу для вас выступит культовая белорусская группа «ДАЙ ДАРОГУ!»
Отличный повод быть на «Минск-Арене» рядом с #намроднайкамандай pic.twitter.com/tbpvlHsbZV