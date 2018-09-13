Василий Матюшевский возвращается в банкиры 3 13.09.2018, 18:58

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Василий Матюшевский

Фото: belta.by

Покинувший пост первого вице-премьера Матюшевский возвращается в привычной ему ипостаси банкира.

Василий Матюшевский, покинувший 18 августа нынешнего года пост первого вице-премьера, возвращается в привычной ему ипостаси банкира. По данным источников tut.by, в четверг он прошел квалификационную комиссию Нацбанка на соответствие должности руководителя банка.

Наиболее вероятной новой должностью для Матюшевского участники банковского рынка называют пост председателя правления Банка БелВЭБ. Кроме того, пока вакантна должность главы Банка развития.

В пресс-службе Нацбанка подтвердили только факт проведения комиссии, отметив, что на ней не обсуждаются будущие должности, а проверяется соответствие кандидатов квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.