Видеофакт: На США обрушился ураган «Флоренс» 14.09.2018, 19:51

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В Сети появились видеоролики, снятые жителями американского штата Северная Каролина.

По данным Национального центра ураганов США, стихия обрушилась на берег города Райтсвилл Бич штата Северная Каролина в 7:15 по местному времени, ветер достигал 150 км/час. Как передает Fox News, из-за урагана у около 455 тыс. потребителей отключилась электроэнергия. По словам чиновников, эвакуироваться должны 1,7 млн жителей прибрежных районов штатов Южная и Северная Каролина, а также Вирджиния, передает РБК.

В ночь на пятницу, 14 сентября, «Флоренс» ослаб до первой категории. Информации о жертвах пока не поступало. При этом из-за сильного ветра обрушилась часть крыши одного из отелей Джэксонвилла, в результате чего были эвакуированы около 70 постояльцев.

Ранее губернаторы штатов Северная и Южная Каролина, а также Вирджиния и Мэриленд ввели режим чрезвычайного положения из-за урагана. Также режим ЧП был введен в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп заявил, что «Флоренс» будет одним из самых сильных ураганов за последние десятилетия.