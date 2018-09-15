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«Решил рискнуть»: как баянист из Барановичей уехал в Прагу

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  • 15.09.2018, 10:01
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В Чехии Александр Ясинский пишет музыку и выступает с оркестром.

В детстве Александр Ясинский из Барановичей мечтал играть на гитаре. Но родители решили по-другому — и отдали его «на баян». Сколько раз над этим по-доброму шутили друзья и знакомые, Александр посчитать не берется. Уже восемь лет он живет в Праге, играет концерты, пишет музыку и собственным примером утверждает, что баян — это перспективный инструмент, созданный не только для музыкальной подложки крикам «Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала».

О переезде в Чехию, работе уличным музыкантом, учебе в Пражской консерватории, вкусах слушателей и отношениях с отделом по идеологии в Орше баянист Александр Ясинский рассказал tut.by.

Фото: Viktar Lom

«У нас считается, что музыканты — бедный народ, который играет на свадьбах и любит алкоголь»

Александр вырос в Барановичах, музыкой занимается с восьми лет. Сейчас ему 29. Баян Александр выбирал не сам — за него решило стечение обстоятельств.

Фото: Viktar Lom

— Как нормальный парень, я хотел играть на гитаре. В первом классе мы ходили на хор, и только затем нас распределяли по музыкальным инструментам. В конце первого года родителям раздали анкеты,

в них были вопросы вроде «Какие музыкальные инструменты есть дома?» и «На каких музыкальных инструментах играют родители?». Папа играл на баяне, гитаре и фортепиано, дома были баян и гитара. Так совпало, что аккомпаниатором в хоре была учительница по баяну. Она меня заметила и попросила завуча записать к ней. Та позвонила матери, и, как человек довольно мягкий, мама согласилась.

Фото: Patrick Marek

Отец, вспоминает Александр, возмутился: «Что ты наделала? Он же через пару лет будет нас упрекать, что хотел играть на гитаре, и забросит музыку!» Получилось ровно наоборот — без единого упрека или обиды.

Фото: Patrick Marek

— У меня были прекрасные преподавательницы: Елена Владимировна Залетова и Ирина Сергеевна Жухавцова. Это люди, которые полностью отдавали себя и ничего взамен не просили. Разве что старания.

Фото: Patrick Marek

О том, чтобы связать профессиональную жизнь с музыкой, Александр задумался лет в 13−14. Родители-врачи сомневались насчет выбора сына. Не отговаривали, но предупреждали о возможном несовпадении мечты и реальности.

Фото: Patrick Marek

— У нас считается, что музыканты — бедный народ, который играет на свадьбах и любит алкоголь. Поэтому родители спрашивали, осмысливаю ли я, что меня может ждать в будущем. На тот момент мне казалось, что я готов ко всему. Хотя откуда мог знать, с чем столкнусь в будущем? Естественно, когда ты начинаешь, тебе кажется, что все получится. Что будешь играть суперконцерты за супергонорары с супермузыкантами в суперзалах. Что, если будешь много заниматься, тебя обязательно найдет хороший менеджер, который усыплет жизненную дорогу самыми классными предложениями. Родители предупреждали о реальности и последствиях, а я же… Когда ты молод, кажется, что все — эх-х-х! — получится.

Фото: Patrick Marek

— На сколько лет хватило этих мечтаний?

Фото: Patrick Marek

— До сих пор они есть. В музыке мне нравится то, что это бесконечный путь самосовершенствования, развития и поисков новых дорог, что и как можно сделать лучше: лучше сыграть, собрать большее количество людей на концерте, написать более совершенное произведение или сделать лучшую запись. Мечты всегда должны быть немного впереди. По сравнению с тем, как я начинал профессионально заниматься музыкой, теперь мне есть чем гордиться. Но это все в прошлом. Всех интересует то, что происходит сейчас и может произойти в будущем.

Фото: Patrick Marek
Фото: Patrick Marek

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