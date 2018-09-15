«Это время расцвета литвинской шляхты» 15.09.2018, 11:37

«Газдава» на фестивале «Битва четырех эпох» в Суле, 2017 год

Фото: bobruisk.ru

Реконструкторы Бобруйска – о своем увлечении.

«Вечерний Бобруйск» побеседовал с историческими реконстукторами и узнала: это занятие настолько серьезное и дорогое, что назвать его «хобби» сложно – скорее, это образ жизни.

Военно-исторический клуб «Газдава» занимается реконструкцией костюма, оружия и доспехов шляхты Великого княжества Литовского. Руководитель клуба Гордей Щербич говорит, что выбрал для работы направление именно XVI- XVII века не просто так:

– Это время трагическое и одновременно героическое, время расцвета литвинской шляхты. Костюм тогда формировался на базе народного под влиянием европейской моды, с венгерскими и турецкими добавлениями. Именно в это время одежда приобретает уникальные национальные черты.

«Газдава» работает в городе с 2001 года и имеет звание народного коллектива. В музее боевой и трудовой славы ОАО «ФанДОК» члены клуба собрали выставку по XVI веку из клубных костюмов и доспехов и проводят экскурсии для школьников.

Выставка клуба «Газдава» в музее Центра досуга и творчества на ул. Куйбышева

Фото: bobruisk.ru

Для всех реконструкторов, как правило, самое ожидаемое событие – это фестивали в разных городах и странах, где можно развлечься, показать себя, обменяться опытом с единомышленниками и что-то заработать. Но вот на белорусские фестивали члены клуба «Газдава» ездят редко: говорят, неинтересно.

– У нас в стране совсем не такое отношение к реконструкции, как, например, в Польше или России, – рассказывает Николай Силков, заместитель руководителя клуба. – Там на это уходят куда большие деньги, есть хорошая поддержка государства. А наша реконструкция работает на волонтерах, стареет и не обновляется молодежью. Даже если взять наш клуб – почти все мы возраста «30 плюс».

– Да, новички появляются, но редко остаются, – добавляет Гордей. – Наш самый «зеленый» парень уже два года в клубе. Потому что этому хобби нужно отдавать действительно много времени, сил и денег.

Руководитель клуба Гордей Щербич

Фото: bobruisk.ru

По словам руководителя, в клуб часто приходят ребята, которые думают, что им сейчас дадут все сразу и бесплатно. А когда понимают, что шить себе костюм и делать доспех нужно самим, уходят.

– Все потому, что им интереснее та история, которую дает Голливуд, – говорит Гордей. – У нас приходится сидеть и изучать источники, летописи, много работать физически. Кроме того, когда у клуба нет цели, он превращается в тусовку, с которой толку мало.

– А наша цель, – добавляет Николай, – проста. Мы благодаря постоянным выездам и изучению материала стараемся совершенствовать свой уровень реконструкции. Постоянно расти дальше.

На фестивалях или других публичных выступлениях некоторые клубы просят деньги за фото с членом клуба в костюме или за примерку части доспеха.

Стоимость муляжа сабли может доходить до 300 долларов

Фото: bobruisk.ru

– Мы денег не берем, хотя и не против подобной практики, – говорит руководитель клуба. – Костюмы дорого стоят, например, хорошие сапоги по нашей эпохе обойдутся в 200 долларов, муляж сабли – в 300. Мы делаем все сами или покупаем за свои деньги, поэтому пытаемся заработать при любой возможности.

Члены клуба изучают сабельное фехтование. При участии в реконструкции битв воины могут получить серьезные травмы, поэтому во многих клубах практикуют так называемую скрытую защиту: надевают под доспех современные пластиковые щитки. Гордей говорит, что его подопечные травм не боятся и «скрытку» не используют:

– Каждый сам выбирает, чем заниматься в жизни, парни, которые викингов реконструируют, вообще выходят в бой почти без защиты. Насильно в бой никого не тянут, поэтому у нас только историчный доспех. И я не вижу смысла в том, чтобы переделывать его под современные нужды. Да, есть детали, которые я по своему опыту могу сделать более практичными и крепкими, но мне интересно сделать так, как было тогда. В этом же весь смысл.

Муляжи оружия и доспехов шляхты Великого княжества Литовского

Фото: bobruisk.ru

Лошадей клуб не имеет, но многие участники хорошо умеют держаться в седле.

– Если нам дать лошадей, то мы и всадниками побудем, – смеется Гордей. – Раньше собирались купить себе жеребцов, но так и не собрались. На коней нужно очень много денег и труда.

Поэтому иногда, говорят реконструкторы, на показательные выступления в городе лошадей им предоставляет руководитель казачьего конного клуба «Ермак» Руслан Алиев.

На вопрос, как относятся мужья и жены реконструкторов к тому, что те в сезон часто уезжают на выходные и тратят большие деньги из семейного бюджета, Гордей только плечами пожимает:

– Относятся, как и к любому другому хобби, наверное. Часто в реконструкцию приходят сразу вдвоем. Вот в июле наши соклубники Катя и Артем Кукса даже поженились.

Работа клуба не ограничивается только выступлениями на праздниках и фестивалях. Члены «Газдавы» снимались в документальном и художественном кино, музыкальных клипах. Среди их работ «Дневной дозор», клипы группы «Стары Ольса» – «Ліцвін» и «Князь Вітаўт».

«Газдава» на фестивале «Наш Грюнвальд» в Дудутках, 2015 год

Фото: bobruisk.ru

По словам Николая, реконструкция может выполнять образовательную функцию, в частности, популяризировать белорусский язык и шляхетскую культуру. Но есть одно «но»:

– Для этого нужна хорошая государственная программа поддержки реконструкции, а пока мы можем активно заниматься этим только в пределах своего клуба.

Если вы хотите побольше узнать о клубе «Газдава», то можно прийти во вторник и четверг к 18.00 и в субботу к 15.00 в Центр досуга и творчества (бывший ДК «ФанДОК», ул. Куйбышева, 59) и пообщаться с членами клуба лично.