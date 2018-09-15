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SOS! Помогите! Спасите!

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  • Виктор Горбачев
  • 15.09.2018, 14:45
  • 3,683

Часто такое приходится слышать или читать.

У человека или группы лиц появляется проблема. Жизненная. Типа, обижают и унижают. Поступают с ними не по закону. Ну, в общем - клюнул жаренный петух. И тут они в крик! О помощи. Факты нарушений реальные. Но! Пишут на условиях анонимности. Не хотят огласки. Последнее такое прочитал на «Хартии-97».

Мол, с предприятия Смолевического ЖКХ уволили 200 человек. И как им теперь жить? Как быть и что делать? Помогите. Но фамилий не называют. Боятся. «У нас же семьи. Дети маленькие. Жить тут и дальше. А вдруг на нас «наедут» или ещe чего сделают плохого? Работы нет. Запугают — если будем возмущаться». И так далее. Выручайте — но без нас. Мы со стороны глянем че и как.

Я смотрю, чем хуже ситуация в стране — тем больше боятся себя называть. Людьми не хотят зваться.Так и хочется спросить у тех, кто анонимно кричит о помощи, «ребята и девчата, а не офигели ли вы? В корень».

Ну, озвучат проблему — согласен. И? Вы хотите, чтобы сотрудники сайтов, члены партий негосударственных и организаций неправительственных решали возникшие проблемы за вас? Чтобы представители «пятой колонны» в огонь и воду вместо? А! Типа, у них же семей нет. Работать им не надо. Типа, они уже пуганные. В огне не горят и в воде не тонут? То есть, чужими руками себе дорогу пробивать к светлому будущему и счастью личному?

Так и хочется спросить еще раз, а не офигели ли вы, граждане? Понимаете? Этим представителям «пятой колонны» уже 25-ый год жизнь под откос пускают. У этих людей проблем и забот, в результате борьбы и поиска справедливости, выше крыши. Но они не ноют.

Продолжают в силу и меру своих возможностей оставаться людьми. Людьми зваться по-настоящему. Бросают себя под «государственную» машину и попадают в жернова. А вы в это время где? На печи? Смотрите ТВ и верите всему? В своём маленьком кругу счастье клепаете и все вам пофиг? А лишь потом, когда задницу на части разрывают вам лично, начинаете стонать и звать на помощь?

Или думаете, что представителям оппозиции миллионы долларов присылают «враги» и они этим живут и должны за счастье ваше бороться? А не пошли бы вы на........ Как куда? На Площадь. Для начала — в Смолевичах. Вас же 200 человек сократили! С членами семей получится минимум 600 граждан. Граждан «страны для жизни». Выходите. К райисполкому. Требуйте. А не просите. К чему анонимность, коль уже сократили? Страшно?

Тогда и нечего плакаться в жилетку. Будут и дальше три копейки платить и увольнять. Нагибать и гнобить. На субботники в приказном порядке выгонять. Бесплатно. Деньги в школах и садиках вымогать. Заставлять покупать государственные газеты, журналы. Ходите строем на демонстрации от власти и дальше. Все это выполняете? Умницы. Чего тогда скулите? На площадь свою попытайтесь шаг сделать хоть. Не услышат около райисполкома — походом на центральную. В столицу. Рядом. Чтобы все видели — люди идут! И даже фамилии у вас есть. Слабо? Страшно?

Мне кажется, у вас даже ладони потеют, когда анонимки пишите и помощи просите. И не стоит обижаться — терпилы, они и в Африке терпилы. Чужими руками жар загребать? Досыць! Уже один клан сидит свесивши ноги на шее всей страны и загребает жар. И вы туда же хотите? Или пусть за вас оппозиция отгребет по привычке, а вы пока под веником посидите и с кухни погавкаете? Не прокатит уже. Хватит ныть — взрослые дяди и тети же. Детям как в глаза смотрите? Или по наследству передаёте гены трусости и анонимности?

Вы думаете, что кто-то — «Хартия-97», РЭП, партии, Европа, США, НАТО - будет за вас отстаивать ваше конституционное право на труд? Отличительная черта белорусов - "поплакать в жилетку", постоять за углом и понаблюдать за тем, что там творится, действуя по принципу; - абы ўсё было ціха, абы не было! Реально — идиоты!

Вы еще на колени станьте и помолитесь. Может ситуация улучшится. Хотя? Она в стране хорошая. Средняя зарплата — 975 рублей. Безработных в стране — 16.600 человек, по данным Белстата. Все чики-пуки. А вы тут разнылись. Нытики. Сопли распустили.

А, ну, все по норкам, по кухням и не ныть.

Ату вас! Люди без имен и фамилий. Без рода и племени.

Что имеем - то заслужили.

Хотите лучше? Для начала хоть имена свои называйте без страха и стыда.

Виктор Горбачeв


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