«Помогите, нас массово сокращают!» 49 15.09.2018, 8:49

8,408

фото из архива

Источник: obkomkbp.by

С предприятия Смолевичского ЖКХ уволили 200 человек.

Отчаявшиеся работники коммунального унитарного предприятия «Смолевичское ЖКХ» написали письмо в редакцию Charter97.org.

«Глубокоуважаемая редакция интернет-портала «Хартия-97»,

У нас, работников Смолевичского ЖКХ вся надежда только на вас! Помогите! Нас просто выбрасывают на улицу! Массово сокращают в никуда!

С предприятия уволили 200 человек! Большинство из нас люди семейные и уже в возрасте и устроится нам куда-то очень проблематично! В Смолевичах работы также нет, много вакансий липовых.

Пишем это обращение анонимно, мы боимся, что вообще нас затравят, вся надежда только на вас. Может, вы опубликуете это письмо и хоть так узнают о том беспределе, который творится на нашем предприятии с приходом нового директора! Пожалуйста, помогите нам!

Коллектив работников КУП «Смолевичское ЖКХ», - говорится в письме.

На предприятии отказались разговаривать с корреспондентом Charter97.org. На сайте КУП «Смолевичское ЖКХ» говорится, что в настоящее время списочная численность работников предпрития составляет 827 человек. То есть, если сокращения произошли, то уволена четверть сотрудников.