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Бывший немецкий партнер «Газпрома» требует от него $15 миллиардов

  • 3.05.2024, 15:02
  • 2,148
Бывший немецкий партнер «Газпрома» требует от него $15 миллиардов

И подает в Стокгольмский арбитражный суд.

Немецкая компания Uniper, еще недавно являвшаяся крупнейшим партнером «Газпрома», требует от него в суде $15 млрд компенсации за газ, который был недопоставлен с июня 2022 года. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters.

Uniper стала первой и самой большой жертвой газовой войны, которую Россия развязала против Евросоюза после начала полномасштабного вторжения в Украину.

В середине 2022 года Россия начала уменьшать загрузку Северного потока, а затем остановила его полностью. Uniper, импортировавшей российский газ по Северному потоку, пришлось покупать газ на спотовом рынке по ценам, которые тогда подскочили к рекордным значениям. Из-за этого она чуть не обанкротилась – ее спасло правительство Германии, национализировав и влив 29 млрд евро.

В ноябре 2022 года Uniper решила судиться с «Газпромом» в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма, но размер ее исковых требований стал известен только сейчас.

По словам источников, Uniper ожидает вердикта Стокгольмского арбитража в течение ближайших месяцев.

Не исключено, что трибунал в своем решении создаст условия для признания контрактов с «Газпромом» (они приостановлены, но де-юре все еще действительны до 2035 года) недействительными, что позволит Uniper разорвать их на законных основаниях.

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