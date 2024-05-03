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Белоруска идет на выборы в Европарламент от центральной Италии

  • 3.05.2024, 15:03
Белоруска идет на выборы в Европарламент от центральной Италии

Она не первый год занимается вопросами белорусской диаспоры.

Белоруска примет участие в выборах в Европарламент от центральной Италии.

Нашу землячку Ольгу Суринову выдвинула партия «Piu Europa» от центральной Италии (Лацио, Тоскана, Умбрия, Марке).

«Народное посольство Беларуси в Италии» отмечает, что Ольга не первый год занимается вопросами белорусов и теперь поддерживает белорусскую повестку в рамках избирательной компании.

А если Ольга победит на выборах – то в Европарламенте появится еще один мощный голос белорусов.

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