Важный фактор в войне Тарас Загородний

21.05.2024, 16:03

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Российские «военкоры» бьют тревогу.

НПЗ и аэродромы. Так выглядят сегодня приоритетные цели для дронов наших спецслужб. Почему цели именно таковы? Давайте разбираться.

В эти выходные целями дронов, в частности СБУ, стали военный аэродром Кущевская и Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ. На аэродроме находились десятки различных самолетов, которые атакуют украинские позиции на фронте: Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29. Видео мощных взрывов местные жители выложили в сеть. В свою очередь руководство Славянского НПЗ заявило, что после нескольких громких прилетов завод остановил свою работу и они сейчас оценивают убытки.

Начнем с ударов по НПЗ. Они уже нанесли ущерб врагу на миллиарды. Пентагон заявил, что 14% нефтеперерабатывающих мощностей россиян уже выведены из строя. А СNN говорит, что атаки дронов оказывают большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции западных стран. Дроны нанесли уже более 20 ударов по НПЗ врага. Некоторые НПЗ подверглись повторной атаке, как раз после завершения ремонта. Отмечу, что дроны наносят удары по тем частям НПЗ, где использовано больше компонентов западного оборудования. России очень тяжело их заменить.

Теперь насчет аэродромов. Российские «военкоры» жалуются, что РФ потеряла на земле больше авиации, чем в воздухе, и понесла многомиллиардный ущерб. А главное, что врагу будет тяжело в короткое время восстановить парк самолетов. Почему для нас это важно? Больше уничтоженных российских самолетов – меньше вражеских УАБ, которые они сбрасывают. УАБ – одна из главных проблем, с которой сталкиваются ВСУ на фронте. Также россияне уничтожают самолетами города украинского Донбасса, сбрасывают бомбы на Харьков и область. Удары по аэродромам существенно сокращают боевой потенциал российской авиации.

И еще один важный фактор. Враг пока не смог адаптироваться к ударам дронов. В том числе и благодаря постоянному изменению тактики нашими силами. К примеру, это уже вторая атака дронов СБУ на военный аэродром Кущевская и Славянский НПЗ за последние три недели. Тогда на аэродроме были поражены самолеты россиян, а на НПЗ попали в ректификационную и атмосферную колонны.

То, что наши спецслужбы наращивают количество ударов по НПЗ и аэродромам россиян, – важный фактор в войне. После мощной атаки на ряд объектов в ночь на 17 мая проведена еще одна серия атак. И в том, что интенсивность ударов будет нарастать, у меня лично сомнений нет.

Тарас Загородний, «Цензор.нет»