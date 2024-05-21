Под Мяделем сельчане пытали знакомого ради царского золота 11 21.05.2024, 15:52

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Пытали раскаленным утюгом, чтобы забрать монету.

В деревне Мядельского района произошла история, напоминающая триллер: двое сельчан ради старой золотой монеты пытали своего знакомого. Тот все равно не сказал им, где она лежит, несмотря на избиение палкой и прикладывание раскаленного утюга, сообщили в управлении Следственного комитета по Минской области.

Вечером 15 мая двое жителей деревни Брусы 45 и 47 лет выпивали в гостях у знакомого. За разговором они вспомнили, что их 40-летний односельчанин несколько лет назад нашел в лесу две золотые десятирублевые монеты 1899 года с изображением российского императора Николая ІІ. Спустя год после удачной находки он попросил одного из приятелей помочь с продажей одного червонца, но тот его потерял. Мужчины решили пойти к нему и узнать, осталась ли вторая монета, чтобы забрать ценность себе и выгодно продать.

Когда мужчины пришли к односельчанину домой, тот спал. Налетчики обвинили его в краже металла и стали требовать монету как возмещение — он отказался. Тогда хозяина дома начали избивать кулаками и палкой, но это тоже не сработало. Наконец визитеры решили использовать утюг.

«Злоумышленники подключили бытовой прибор в электрическую розетку и, прикладывая к груди, животу и лицу жертвы раскаленный утюг, требовали рассказать, где находится реликвия. Однако и таким способом им не удалось добиться желаемого. Несмотря на зверские пытки, потерпевший не рассказал о месте хранения ценности, и, оставшись ни с чем, налетчики скрылись с места преступления», — рассказали в УСК.

Причем в милицию обладатель золота не обращался. Он ходил с ожогами по деревне, где его травмы спустя несколько дней увидели местные и вызвали скорую. Медикам он рассказал, как получил отметины на теле, а те уже сообщили милиционерам. Налетчиков задержали, эксперты изъяли монету, утюг и палку.

Оба задержанных официально работали, один из них был судим за причинение тяжких травм. Сейчас в отношении них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК (Разбой, совершенный группой лиц), фигуранты под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы.